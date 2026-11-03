$!De Italia, Ecuador y España llegarán escritores a la Feria Internacional del Libro de Culiacán

Escritores de Italia, Ecuador, España y Estados Unidos participarán en la cuarta edición de la Feria Internacional del Libro de Culiacán, que reunirá a 106 autores nacionales, internacionales y sinaloenses, del 9 al 15 de noviembre en la Plazuela Álvaro Obregón. Entre los invitados internacionales se encuentran el escritor italiano Giorgio Ballario, el poeta ecuatoriano Galo Mora, el escritor español Manuel Canellada y la académica Sara Poot Herrera, especialista en la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Uno de los encuentros especiales será un homenaje a Sor Juana, para el que se contará con la participación de Poot Herrera, integrante de la Academia Mexicana de la Lengua y académica de la Universidad de California en Santa Bárbara. También estarán presentes escritoras y escritores como Verónica Murguía, Martín Solares y Socorro Venegas, entre otros participantes nacionales. El coordinador de la feria, el escritor sinaloense Elmer Mendoza, destacó que el encuentro busca mostrar otra dimensión de Culiacán, más allá de los problemas que enfrenta la ciudad.

“Queremos demostrar que Culiacán es más grande que sus penas”, expresó. Mendoza señaló que la feria busca acercar los libros a las familias y generar oportunidades para que más personas se interesen por la lectura. “Una de las formas más poderosas de crecer en la vida es leyendo”, dijo. El director del Instituto Municipal de Cultura de Culiacán, Adolfo Plata Guzmán, informó que participarán 106 escritores: cuatro internacionales, 31 nacionales y 71 sinaloenses, además de 47 editoriales. “Es un proyecto que se debe consolidar, no que sea solamente el paso de una administración, sino que sea un proyecto de toda la ciudadanía de Culiacán”, manifestó. Entre las editoriales participantes estarán Planeta, Océano, Fondo de Cultura Económica, Trillas y Siglo XXI. Se instalarán 65 espacios para la venta de libros y 12 puestos de artesanías. La programación contempla 87 participantes en presentaciones de libros y conversaciones literarias, además de 10 especialistas que ofrecerán charlas relacionadas con los libros y la lectura. Las presentaciones literarias se desarrollarán hasta las 18:00 horas. Una de las novedades será la incorporación de un pabellón juvenil con 45 talleres, 26 conferencias, 20 presentaciones de libros y cuatro actividades de poesía en voz alta. En este espacio se abordarán temas actuales, entre ellos la inteligencia artificial. El pabellón infantil también continuará con ocho módulos de talleres, 74 actividades formativas, lúdicas y literarias, así como 42 actividades artísticas, musicales, de títeres y cuentacuentos. Además, contará con dos ludotecas para la primera infancia.

La Presidenta Municipal provisional, Ana Miriam Ramos Villarreal, informó que todas las actividades serán gratuitas y destacó que la edición anterior, realizada en 2025, recibió más de 126 mil visitantes. Para este año, el Ayuntamiento proyecta alcanzar entre 160 mil y 180 mil asistentes. “La Feria Internacional del Libro es un encuentro de gran valor para Culiacán, porque acerca la cultura a las familias y abre un espacio en donde nuestras niñas, niños y jóvenes pueden descubrir nuevas ideas y posibilidades para su vida”, expresó. Ramos Villarreal agregó que el encuentro también representa una oportunidad para impulsar el comercio y los servicios locales mediante la llegada de visitantes. “Queremos que quienes nos visiten conozcan nuestra historia, disfruten de nuestra gastronomía y que se lleven el cariño de nuestra gente”, señaló.