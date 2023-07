Caminando de la mano de sus emociones, su tratamiento psicológico y los fármacos recetados por su psiquiatra, Karen Jonsson Gavica encontró la solución al problema que le impedía pasarse un bocado de comida o levantarse en las mañanas: la depresión.

La coordinadora de Salud Emocional de Oceánica contó su experiencia cuando padecía la enfermedad emocional mientras presentaba el nuevo programa de la clínica de salud mental para la atención de trastornos afectivos acompañada por el Director de Clínica y Coordinación Médico.

Karen vivió por un largo tiempo, dos meses antes de recibir un diagnóstico profesional, con un dolor en el pecho y un sentimiento que la hundía poco a poco sin poder descifrar qué era aquello que tanto la afectaba.

“Fue una búsqueda larga porque en verdad no sabes lo que está pasando, está muy estigmatizada lo que es el área de salud mental y emocional porque la gente te puede decir que estás loco, no va uno al psiquiatra por miedo al qué dirán o decir ‘me voy a quedar así, me voy a morir, ¿qué va a pasar?”, contó Karen Jonsson.

Por las noches, Karen era atormentada por toda clase de síntoma de depresión, despertando con náuseas, ataques de pánico, sudoraciones.

“Realmente se somatiza y se hace físico, empiezas a perder peso, tienes pérdida del equilibrio, tienes miedo, tienes muchas cosas tanto emocional como también físicas”, detalló Karen.

“Yo no hablaba de los sentimientos, el cuerpo grita lo que la boca calla, tuve una explosión de emociones”, recordó.

Cansada de luchar contra un enemigo invisible, Karen empezó a indagar en diferentes tipos de sanación con la esperanza de encontrar una solución en la medicina alternativa, alópata, hasta la astrología.

“Lo que entendí y concienticé fueron los síntomas y el tratamiento que realmente me sacó de ahí, y ¿qué fue? Ir a un psiquiatra que me diagnosticara, no tenerle miedo a la medicación”, señaló la Coordinadora de Salud Emocional de Oceánica.

La clave de su proceso fue erradicar estigmas sobre la medicación controlada y la terapia psicológica que atentan contra el derecho a la salud para darle la importancia que merece el bienestar mental, el cual es tan relevante como el físico.

“Las emociones siguen ahí, hay que trabajarlas hay que ver de dónde vienen y caminar con ellas atendiéndolas y tomando herramientas para vivir el día a día porque realmente de lo que no nos vamos a separar nunca es de nosotros mismos, entonces más vale llevarnos bien, atendernos y la verdad sin salud mental, no es salud”, puntualizó.