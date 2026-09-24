$!De la tinta al pixel: Noroeste reflexiona sobre la transformación del periodismo en su 53 aniversario

CULIACÁN._ A 53 años de su fundación, Noroeste reunió a periodistas que han sido parte de distintas etapas de la evolución de los medios para reflexionar sobre los cambios que ha experimentado el ejercicio periodístico con la llegada de Internet, las redes sociales y las nuevas herramientas digitales.

Durante el panel “¡De la tinta al pixel!”, realizado este jueves en el Auditorio del Tec de Monterrey, Campus Sinaloa, los periodistas José Alfredo Beltrán, Janneth Aldecoa, Héctor Castro y Gabriel Mercado compartieron experiencias sobre la transición del periodismo impreso hacia las plataformas digitales.

Héctor Castro, quien tiene 29 años de trayectoria en Noroeste y actualmente participa en la edición web del diario, recordó que hacia 2008 y 2009 comenzó a sistematizarse el uso de Internet para informar a los lectores.

Explicó que inicialmente el sitio web funcionaba principalmente como un repositorio de los contenidos que se producían para la edición impresa, pero posteriormente comenzaron a desarrollarse contenidos específicos para Internet, transmisiones en vivo y nuevas formas de interacción con las audiencias.