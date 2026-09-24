$!De la tinta al pixel: Noroeste reflexiona sobre la transformación del periodismo en su 53 aniversario

CULIACÁN._ A 53 años de su fundación, Noroeste reunió a periodistas que han sido parte de distintas etapas de la evolución de los medios para reflexionar sobre los cambios que ha experimentado el ejercicio periodístico con la llegada de Internet, las redes sociales y las nuevas herramientas digitales.
Durante el panel “¡De la tinta al pixel!”, realizado este jueves en el Auditorio del Tec de Monterrey, Campus Sinaloa, los periodistas José Alfredo Beltrán, Janneth Aldecoa, Héctor Castro y Gabriel Mercado compartieron experiencias sobre la transición del periodismo impreso hacia las plataformas digitales.
Héctor Castro, quien tiene 29 años de trayectoria en Noroeste y actualmente participa en la edición web del diario, recordó que hacia 2008 y 2009 comenzó a sistematizarse el uso de Internet para informar a los lectores.
Explicó que inicialmente el sitio web funcionaba principalmente como un repositorio de los contenidos que se producían para la edición impresa, pero posteriormente comenzaron a desarrollarse contenidos específicos para Internet, transmisiones en vivo y nuevas formas de interacción con las audiencias.
Janneth Aldecoa recordó los primeros años del Noticiero Noroeste y las dificultades técnicas que implicó comenzar a producir contenidos audiovisuales. Señaló que para los periodistas significó también modificar la dinámica de trabajo, pues pasaron de preparar información para el día siguiente a publicar y actualizar contenidos durante la jornada.
Gabriel Mercado abordó el crecimiento de los teléfonos inteligentes y las redes sociales, así como el cambio en los hábitos de consumo informativo. Señaló que la expansión de estas plataformas obligó a los medios a buscar nuevas formas de conectar con sus audiencias.
Por su parte, José Alfredo Beltrán destacó que la transición digital no solo implicó cambios tecnológicos, sino también una transformación en la manera de concebir la información y relacionarse con las fuentes y los lectores.
Los panelistas coincidieron en que, pese a los cambios tecnológicos, la esencia del periodismo permanece vinculada con la búsqueda de información, el rigor y la responsabilidad.
Durante el encuentro también se habló sobre la incorporación de nuevas herramientas digitales al trabajo periodístico y la necesidad de aprovecharlas para ampliar el alcance de contenidos de calidad.
El panel formó parte de las actividades conmemorativas por el 53 aniversario de Noroeste y permitió recuperar distintas etapas de la historia del medio, desde el predominio del papel hasta el actual ecosistema digital.