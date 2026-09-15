De la tinta al pixel: Noroeste reunirá a periodistas para hablar sobre los retos de la era digital

Los cambios que ha experimentado el periodismo con la llegada de las nuevas tecnologías y las plataformas digitales serán analizados durante un panel organizado por Noroeste, como parte de las actividades por su 53 aniversario.

El encuentro, denominado “¡De la tinta al pixel!”, reunirá a los periodistas José Alfredo Beltrán, Janneth Aldecoa, Héctor Castro y Gabriel Mercado, quienes compartirán sus experiencias sobre la transformación de los medios de comunicación, los retos que enfrenta actualmente el ejercicio periodístico y las oportunidades que ofrecen las nuevas herramientas digitales.

La experiencia de los participantes abarca distintas etapas de la evolución de los medios en Sinaloa.

Janneth Aldecoa cuenta con más de dos décadas de trayectoria periodística, durante las cuales ha colaborado en medios como Noroeste, El Debate, El Sol de Sinaloa y Radiorama, además de desempeñarse como corresponsal de El Mañanero con Brozo y de la Agencia Informativa Conacyt. Actualmente trabaja como asesora independiente en estrategias de comunicación, relación con medios y producción de contenidos.

Por su parte, Héctor Castro se formó profesionalmente en Noroeste, donde comenzó como corresponsal en Rosario y Escuinapa para posteriormente incorporarse a la redacción en Mazatlán. A lo largo de su trayectoria ha participado en distintas áreas de edición y desde 2013 forma parte del equipo encargado de la edición web del diario, por lo que su experiencia también está vinculada con la transformación del periodismo hacia las plataformas digitales.

Gabriel Mercado tiene más de 15 años de experiencia en los medios de comunicación. Ha trabajado como periodista, editor y columnista en El Debate de Culiacán y posteriormente como reportero y conductor en Noroeste. También participó en el lanzamiento de las transmisiones del Noticiero Noroeste a través de Facebook, cuando los medios comenzaron a incorporar con mayor fuerza las plataformas digitales a sus estrategias informativas.

A esta conversación se sumará José Alfredo Beltrán, Periodista del Grupo Editorial Noroeste durante 22 años, ganando alrededor de 40 premios de periodismo, estatales y nacionales y cuya experiencia permitirá abordar desde otra perspectiva los cambios que ha tenido la labor periodística y la manera de comunicar en los últimos años.

Durante el panel se buscará reflexionar sobre cómo las nuevas tecnologías han modificado las dinámicas de trabajo de los periodistas y de los propios medios, así como la manera en que las audiencias reciben y consumen información.

La charla será moderada por Karen Bravo y se llevará a cabo este jueves 24 de septiembre, a las 17:00 horas, en el Auditorio del Tec de Monterrey, Campus Sinaloa.

Desde Noroeste se extendió la invitación a la ciudadanía en general para acudir al encuentro y formar parte de esta conversación sobre la evolución de los medios, los cambios en la forma de informar y los desafíos que plantea el entorno digital.