$!De la tinta al pixel: periodistas analizarán los cambios de los medios

¿Cómo ha cambiado la manera de hacer periodismo con la llegada de internet, las redes sociales y las nuevas herramientas digitales?
Esa será una de las preguntas que se abordarán mañana jueves 24 de septiembre durante el panel “¡De la tinta al pixel!”, organizado por Noroeste como parte de las actividades por su 53 aniversario.
El encuentro se realizará a las 17:00 horas en el Auditorio del Tec de Monterrey, Campus Sinaloa, y reunirá a los periodistas José Alfredo Beltrán, Janneth Aldecoa, Héctor Castro y Gabriel Mercado, en una conversación moderada por Karen Bravo.
La charla partirá de las experiencias de cuatro periodistas que han vivido distintas etapas de la transformación de los medios en Sinaloa: desde el periodismo impreso y la radio hasta la incorporación de las plataformas digitales y las redes sociales.
Janneth Aldecoa cuenta con más de dos décadas de trayectoria y ha colaborado en medios como Noroeste, El Debate, El Sol de Sinaloa y Radiorama. También fue corresponsal de El Mañanero con Brozo y de la Agencia Informativa Conacyt. Actualmente se desempeña como asesora independiente en estrategias de comunicación, relación con medios y producción de contenidos.
Héctor Castro inició su trayectoria en Noroeste como corresponsal en Rosario y Escuinapa y posteriormente se incorporó a la redacción en Mazatlán. Ha participado en distintas áreas de edición y desde 2013 forma parte del equipo encargado de la edición web del diario.
Gabriel Mercado tiene más de 15 años de experiencia en medios. Ha trabajado como periodista, editor y columnista en El Debate de Culiacán, además de desempeñarse como reportero y conductor en Noroeste. También participó en el lanzamiento de las transmisiones del Noticiero Noroeste a través de Facebook, durante la expansión de las plataformas digitales en los medios informativos.
José Alfredo Beltrán, periodista de Grupo Editorial Noroeste durante 22 años, ha recibido alrededor de 40 premios estatales y nacionales de periodismo. Su participación permitirá abordar los cambios en el ejercicio periodístico desde una trayectoria marcada por la investigación y la cobertura informativa.
Además de compartir sus experiencias, los panelistas discutirán los retos que enfrentan actualmente los periodistas, las modificaciones en sus dinámicas de trabajo y la manera en que las audiencias han cambiado sus hábitos para informarse.
La invitación al encuentro está abierta a la ciudadanía, como parte de las actividades con las que Noroeste conmemora sus 53 años de trayectoria en Sinaloa.
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