$!De la tinta al pixel: periodistas analizarán los cambios de los medios

¿Cómo ha cambiado la manera de hacer periodismo con la llegada de internet, las redes sociales y las nuevas herramientas digitales?

Esa será una de las preguntas que se abordarán mañana jueves 24 de septiembre durante el panel “¡De la tinta al pixel!”, organizado por Noroeste como parte de las actividades por su 53 aniversario.

El encuentro se realizará a las 17:00 horas en el Auditorio del Tec de Monterrey, Campus Sinaloa, y reunirá a los periodistas José Alfredo Beltrán, Janneth Aldecoa, Héctor Castro y Gabriel Mercado, en una conversación moderada por Karen Bravo.

La charla partirá de las experiencias de cuatro periodistas que han vivido distintas etapas de la transformación de los medios en Sinaloa: desde el periodismo impreso y la radio hasta la incorporación de las plataformas digitales y las redes sociales.

Janneth Aldecoa cuenta con más de dos décadas de trayectoria y ha colaborado en medios como Noroeste, El Debate, El Sol de Sinaloa y Radiorama. También fue corresponsal de El Mañanero con Brozo y de la Agencia Informativa Conacyt. Actualmente se desempeña como asesora independiente en estrategias de comunicación, relación con medios y producción de contenidos.