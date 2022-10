De manera ilegal, 40 funcionarios de Estrada Ferreiro se ‘autoliquidaron’; en total costaron $10 millones

CULIACÁN._ La ex tesorera de Culiacán, Issel Guillermina Soto González, y el ex secretario del Ayuntamiento, Othón Herrera y Cairo se “autoliquidaron” a pesar de estar en un proceso penal, denunció el regidor del PAN, Sadol Osorio Porras.

En conferencia de prensa, el regidor informó que ellos forman parte de una lista de unos 40 funcionarios de la administración del ex Alcalde Jesús Estrada Ferreiro que se autoliquidaron, y las suman llegaron hasta los 10 millones de pesos.

“Algunas personas que estuvieron en proceso, que estuvieron en esas adjudicaciones directas, o funcionarios que estuvieron inmiscuidos en el tema de ese proceso, se les liquidó y eso es lamentable porque estando en proceso, ¿cómo vas a de alguna u otra manera a liquidar a estos funcionarios?”, señaló.

“Tal es el caso de la Tesorera, tal es el caso de Othón Herrera y Cairo, tal es el caso de varios involucrados en proceso donde se les liquida”.

De acuerdo con los documentos presentados por Osorio Porras, que obtuvo por acceso a la información, Othón Herrera y Cairo recibió una liquidación por 263 mil 916 pesos; y Soto González recibió 270 mil 606 pesos.

“Hay daño patrimonial, tienen que responder por ese daño, y simple y sencillamente se les liquida”, apuntó el regidor.

“Eso debieron haberlo previsto, nada más que la señorita tuvo un tiempo razonable adentro del municipio. Hicieron todo lo posible para antes de irse, pues liquidarse”.

Explicó que los funcionarios no pueden ser liquidados cuando están en un proceso judicial, según lo marca el Reglamento Interno del Municipio.

“Si hay indicios que tú tienes un tema legal, primeramente se resuelve tu tema legal y luego pasas al proceso de liquidación”, expuso.

Osorio Porras acusó a la ex Tesorera de realizar todo el proceso para que ocurrieran así las liquidaciones.

“Estos se blindaron, se protegieron ese grupito, ese grupito que estaba muy cercano al Alcalde, se autoliquidaron, les puedo decir que muchos de ellos eran una de las premuras, autoliquidarse, para poder salir inmediatamente”.

¿No los liquidó el gobierno de Juan de Dios Gámez?

Muy probablemente como la Tesorera duró un mes, ahí se fraguó eso para que se autoliquidaran.

La ex Tesorera renunció el pasado 1 de julio, pero las liquidaciones que señaló el regidor ocurrieron después de esa fecha.

¿En qué fechas fueron esas liquidaciones, realmente coincide con la acusación que está haciendo que se fraguó mientras estaba Issel Guillermina en la Tesorería?

Sí porque no se esperaron en tiempo y forma. No se tomó en cuenta eso, que estaban en proceso.

¿En qué fecha dicen los documentos que fueron las liquidaciones?

Aquí está, el 4 de agosto, es la que tengo yo.

Issel Guillermina Soto González y Othón Herrera y Cairo, son dos de los funcionarios del Comité de Adquisiciones acusados por desempeño irregular de la función pública. La acusación corresponde a la contratación de 40 camiones recolectores de basura por un costo de 117 millones de pesos, cuyo proceso de contratación se realizó sin una licitación argumentando la urgencia del servicio y la pandemia de Covid-19.

Los acusados conformaban el comité de adquisiciones son la ex Tesorera del Ayuntamiento, Issel Guillermina Soto González; el ex Secretario del Ayuntamiento, Othón Herrera y Cairo Yarahuan; el ex Oficial Mayor, Alejandro Amézquita Villaseñor; el ex Director de Egresos y Presupuesto, Raúl Alcantar Kondo; y las regidoras María Antonia Sarabia Ibarra y Angelina Gutiérrez González.

Además de las liquidaciones a los funcionarios acusados, Osorio Porras criticó algunas de las liquidaciones a ex funcionarios del gobierno de Estrada Ferreiro.

“Yo creo que algunos es de manera excesiva, porque no cumplían con las tareas necesarias y traían montos muy elevados”, dijo.