De manera institucional, nadie ha requerido a Castro Zaavedra por investigación en EU: Fiscal de Sinaloa

La Fiscal General de Sinaloa Claudia Zulema Sánchez Kondo explicó que, aunque desconoce si le han llamado directamente a Dámaso Castro Zaavedra, por las acusaciones de Estados Unidos en su contra, de manera institucional nadie lo ha hecho.

“Institucionalmente lo que le puedo comentar es que yo le pudiera confirmar que hasta ahorita a través de la institución no, desconozco si de manera personal, pero a través de la institución no ha sido requerido“, señaló.

Durante el evento de conmemoración del 165 aniversario de la Batalla de Puebla, a Sánchez Kondo también se le recordó sobre el caso de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex funcionario estatal y ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien era abiertamente un rival político del entonces Gobernador Rocha Moya y fue asesinado en la reunión en que Joaquín Guzmán López raptó a Ismael el “Mayo” Zambada.

Fue cuestionada por si desde entonces no fue requerida por la Fiscalía General de la República, que supuestamente mantiene abierta esa investigación, pero de la que no informa después de que compartió información sobre el intento de montaje y los datos que revelaron la muerte de Cuén Ojeda y la desaparición de los acompañantes de Ismael Zambada.

“No, yo no he sido requerida”, expresó.

También recalcó que de manera institucional no se ha requerido a nadie de sus compañeros.

“Pero de manera a título personal, desconozco”, admitió.