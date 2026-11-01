$!De un juego de infancia a un oficio: Jesús Roberto limpia tumbas en el Día de Muertos

CULIACÁN._ Lo que comenzó como una aventura entre amigos cuando tenía alrededor de 12 años, terminó convirtiéndose en una actividad que Jesús Roberto Velázquez repite cada año durante las celebraciones del Día de Muertos: limpiar tumbas en el Panteón Civil de Culiacán.

La primera vez que realizó este trabajo fue en el Panteón 21 de Marzo. Junto con un grupo de amigos decidió ofrecer sus servicios y, al terminar la jornada, consiguieron reunir alrededor de mil 800 pesos.

Al darse cuenta de que podían obtener ingresos con esta actividad, decidieron continuar. Con el paso de los años, Jesús Roberto trasladó su trabajo al Panteón Civil, donde asegura que los visitantes ya lo conocen.

Aunque puede comenzar desde una semana antes, los días de mayor actividad son el 1 y 2 de noviembre, cuando las familias acuden a visitar a sus difuntos y buscan mantener en buenas condiciones los espacios donde descansan.

Su trabajo consiste en barrer, lavar y retirar la suciedad de las tumbas, capillas y superficies que rodean los féretros. El mantenimiento depende de las características y dimensiones de cada sepultura.

Para Jesús Roberto, su labor también representa un apoyo para quienes, por su edad o condiciones físicas, no pueden realizar por cuenta propia la limpieza de las tumbas de sus familiares.

“Hay personas de la tercera edad que vienen a visitar a sus hermanas o a su mamá y no pueden hacer el mantenimiento. Para eso estamos nosotros, les brindamos el mantenimiento”, explicó.