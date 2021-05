$!Debate por Sinaloa. Segundo encuentro entre aspirantes al Gobierno del Estado

Pide Cabrera voto ‘para sanar Sinaloa’

Mediante un plan integral de salud que atienda a todos los municipios del estado, la candidata a la gubernatura de Redes Sociales Progresistas, Yolanda Yadira Cabrera Peraza se comprometió a “sanar Sinaloa”.

La aspirante a la Gubernatura mencionó que en el debate anterior dio a conocer más de 34 propuestas para lograr sanar Sinaloa e ir en contra de la corrupción que tanto daña al estado.

Se comprometió a crear un programa integral de salud que tenga cobertura en todos los municipios, el cual se integrará por caravanas de salud que movilizarán a doctores, enfermeros y especialistas a cada comunidad del estado y a todos se le garantice el derecho a la salud además de promover el hospital en casa.

Además, mencionó que se habilitará una línea telefónica especializada para que los sinaloenses puedan solicitar atención en su hogar.

“También crearemos un centro integral de concientización, detección oportuna en atención médica para atender todos los casos de pánico, estrés, depresión, ansiedad, y evitar los suicidios que afligen a nuestras familias”, expresó.

“Garantizaremos el abasto en todos los hospitales de nuestro estado, Morena nos quitó a todos los sinaloenses los medicamentos que tanto necesitamos. Por último, aumentaremos el salario a todo el personal que se esfuerza y se sacrifica por brindarnos todos los cuidados”.

Esta propuesta la realizó tras la pregunta realizada por la moderadora del Debate de Candidatos que decía: “Se dice que Culiacán es una capital de negocios sin embargo ningún gobernador ha puesto las herramientas para seguir creciendo como ciudad de negocios a fomentar un centro de usos múltiples, Mochis y Mazatlán tienen un centro de convenciones y rutas de vuelos a ciudades más importantes, nacionales y extranjeras.

¿Quién de ustedes confía en Culiacán para que por fin poder darle otra cara y hacerla la capital del noroeste, de país?, sin embargo la respuesta fue en el sentido de la cobertura en salud.

19:49

Candidata de RSP acusa manejo de fondos universitarios

“El candidato Rocha está desesperado, tuvieron que doblar al ex candidato Tomás pero no es casualidad, ¿hasta dónde llega su corrupción en la universidad?”, cuestionó la candidata a la gubernatura del partido Redes Sociales Progresistas.

La candidata Yolanda Yadira Cabrera Peraza mostró un documento que dijo se trata de un contrato de la administradora de fondos universitarios de la cual Tomás actualmente es dirigente.

El objetivo de esta asociación es administrar y coordinar los ahorros de los trabajadores universitarios durante cada periodo escolar, “¿por qué la universidad está pagando todos los servicios y empleados si es particular?”, expuso.

“Realmente Tomás se retiró o desistió de su candidatura por voluntad o para no perder los beneficios de esta administradora?, recurrieron a las prácticas políticas que tanto critican y el Partido Verde estuvo en contra de este hecho porque ni siquiera lo platicó con ellos, sus candidatos, los partidos, los sinaloenses, así como la universidad no lo quieren, en solidaridad con usted sabemos que gusta mucho dormir, los sinaloenses le traen...”.

19:48

Sergio Torres ofrece ser Gobernador solidario y empático

Al cerrar el debate de candidatos a la Gubernatura de Sinaloa, Sergio Torres Félix, de Movimiento Ciudadano ofreció ser un Gobernador solidario, empático y ser un empleado de la sociedad.

En el encuentro entre candidatos, fue Torres Félix quien insistió en señalar directamente a los considerados punteros de la contienda, por los resultados de muchas de las encuestas, Rubén Rocha Moya, de la alianza Morena-PAS, y Mario Zamora Gastélum, de la coaliación PRI, PAN y PRD.

“... ya hemos escuchado a Rocha y a Zamora y ha quedado más que claro que los dos son unos farsantes, que los dos tienen dueño, que son títeres del poder; también hemos visto en toda la campaña quién es más corrupto y mentiroso, Rocha siempre ha aprovechado sus cargos para hacer más rico a sus hijos, y ahora se asocia, con Cuén, con Gerardo Vargas, con ‘El Químico’ Benítez, y Jesús El ‘Moches’ Ferreiro”, dijo Torres Félix en tono burlón.

“.. Y Mario, un junior millonario, muy mentiroso, que le gusta regalar dinero del pueblo a su familia, presenta al PRI , al PRI que ya nadie quiere en el gobierno; nosotros representamos la esperanza de miles de sinaloenses, esos que luchan todos los días para sacar a sus hijos adelante. Pueblo sinaloense, les ofrezco ser un Gobernador solidario, empático, un empleado de ustedes, estoy muy contento de haber recorrido el estado, de haber saludado a miles de sinaloenses, de haberlos visto a sus hijos, de escuchar sus demandas, sus sueños y sus anhelos”.

Recordó que se comprometió a luchar para sacar adelante a Sinaloa y que alzará la voz, ante quien la tenga que alzar para que las familias vivan mejor.

“... como Gobernador seré el mismo Sergio de siempre, el hijo del Policía Municipal, el hijo de doña Conchita, mandemos un mensaje a todo México, digamos a todo el país que aquí en Sinaloa estamos decididos a dar un gran salto y que juntos ganaremos esta elección”, agregó.

19:47

Yolanda Cabrera solicita a la Fiscalía investigar gente afín a Cuén

En la ronda de conclusiones la candidata de RSP solicitó a la Fiscalía General del Estado que se haga una investigación para ver si se han enriquecido ilícitamente un grupo de personas y que han sido solapados por el candidato de Morena-PAS, Rubén Rocha Moya con tal de llegar al poder.

Yolanda Yadira Cabrera Peraza enlistó a Manuela Michel Elizalde, Arnoldo Valle Leyva, Ricardo Chávez Cabrales, Ramón Florencio López Hernández, Manuel de Jesús Lara Salazar, Ramona Llanos Villegas, Jorge Pérez Rubio, Víctor Manuel Misquis, y agregó que entre muchos otros.

“Todos estos casos de corrupción se tienen que señalar porque el candidato Rocha los solapa con tal de llegar al poder, parece que aún no quiere ver la realidad, se alió con un personaje que lucra con las campañas políticas”, manifestó.

“Qué casualidad que después de cada elección los negocios empresariales de la familia Cuén se crean, crecen o multiplican, tal es el caso de los laboratorios Cuén”.

Agregó que a lo largo de toda su historia el PAS ha recibido un financiamiento total de más de 150 millones de pesos y por ello es increíble que nos e tengan recursos para darle a sus militantes vales de gasolina, despensas y todo tipo de apoyo.

Pidió a la ciudadanía abrir los ojos ante este “negocio familiar” y votar por la libertad universitaria con RSP.

19:46

La principal propuesta del PVEM es el Pacto Ambiental por Sinaloa

La principal propuesta que presentó el candidato del Partido Verde Ecologista de México, Misael Sánchez Sánchez, fue el Pacto Ambiental por Sinaloa.

“La propuesta principal que trae mi gobierno es generar el Pacto Ambiental por Sinaloa, como Gobernador no permitiré más daño ambiental en nuestro estado”, dijo Sánchez Sánchez.

“Haré valer sin descanso el derecho al medio ambiente y sano para todos y haré que no tengan duda en una gestión inteligente, racional para todos los sinaloenses”.

Invito a los candidatos Arnulfo y Sergio Torres a qué se sumen al Pacto Ambiental por Sinaloa.

Momentos después Sergio Torres manifestó que se suma a dicho pacto.

19:45

‘Empieza hoy la lucha contra la corrupción en Sinaloa’: Mendoza

Hoy empezó la verdadera lucha contra la corrupción en Sinaloa, y el destino de Rubén Rocha Moya, Mario Zamora Gastélum y Sergio Torres Félix será parar en la cárcel, aseguró Arnulfo Mendoza Saucedo, como conclusión del Segundo Debate de Candidatos a la Gubernatura organizado por el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa.

“Hoy el triunfo no lo tiene asegurado nadie, hay 30 por ciento de indecisos y 30 por ciento de amenazados. Votar por Morena significa darle la UAS a Cuen, hoy buscan engañarte con el mismo cuento, quieren que votes por Zamora para que no gane Cuen, pero son lo mismo”, dijo.

19:42

Hay que ser propositivos: Sánchez

El candidato a la Gubernatura del Partido Verde Ecologista de México, llamó a ser propósitos y no desperdiciar el tiempo del debate.

Agregó que es importante la reducción de las prerrogativas de los partidos políticos, pero ese recurso debe destinarse directamente a la participación ciudadana.

Si así fuera, todos los partidos tendrían más participación ciudadana porque hay un gran número indefinido de las personas que no participan en política.

19:40

Parece que cuando una mujer compite, se le ve como alguien débil: Millán

La candidata a la Gubernatura de Sinaloa por el Partido Fuerza por México, Rosa Elena Millán Bueno, externó durante el debate organizado por el IEES que cuándo una mujer compite por cargos de elección popular se le ve como alguien débil.

“Pareciera que cuando una mujer se mete en una contienda se le ve como débil. Claro que estamos por las mujeres, las mujeres que tenemos capacidad, que tenemos sensibilidad, que tenemos conocimiento, experiencia, que somos honradas, que somos honestas, y que sabemos trabajar y construir en Sinaloa que nos merecemos”, dijo Millán Bueno.

Agregó que de convertirse en la primer Gobernadora de Sinaloa, su administración trabajará por la inclusión.

“Un gobierno incluyente, con igualdad sustantiva, donde hombres y mujeres hagamos lo mismo, donde las mujeres no tengamos que andar mendigando espacios de oportunidad, ni política, ni en la administración pública, lo que quiero construir. Donde los jóvenes estén en el lugar de la toma decisiones, y los adultos mayores tengan el respeto y el reconocimiento de un gobierno incluyente”, mencionó.

19:37

Culiacán será la capital del noroeste: Rocha

”Culiacán, capital turística de la región”, expresó Rocha Moya, candidato de Morena y el PAS, cuando consideró que es necesario mejorar la infraestructura vial, aprovechar la belleza de los tres ríos, a la par de ir atrayendo inversión de cadenas de hoteles internacionales.

Esto, detalló, sin dejar de hacer justicia y atender los reclamos y rezagos de las colonias populares.

Al candidato del PES, Arnulfo Mendoza, le dijo que personas como él no tienen cabida en su gobierno, señalando que roba y que no cumple.

19:35

Zamora convoca a los sinaloenses a confiar en él para sacar a Sinaloa adelante

Mario Zamora Gastélum, candidato a la Gubernatura por la alianza Va por Sinaloa llamó a la ciudadanía a confiar en él, que le den la oportunidad a sacar adelante a la entidad.

El priista sostuvo que Sinaloa es un estado importante, y que para eso, se requiere a un político con visión, que no se quede dormido, y subrayó que está elección determinará la elección de la entidad en los próximos 30 años.

Dijo también que es necesario salir de las promesas y ser activos, es por eso que convocó a las familias sinaloenses a confiar en él.

Además, se dijo a favor de que haya partidos políticos, y que reciban sus recursos, pero es importante que haya transparencia en la dispersión de los recursos.

19:33

Noroeste documentó que mentiste, y tu patrimonio es seis veces más de lo que dijiste: Zamora

Noroeste documentó que mentiste con la declaración de tu patrimonio, afirmó Mario Zamora Gastélum, candidato a la Gubernatura del Estado por la Alianza Va por Sinaloa.

El priista mencionó que el morenista no declaró su patrimonio real, luego de que esta Casa Editorial documentó que su patrimonio es seis veces más de lo que publicó en su 3de3.

19:30

En mi gobierno no habrá corrupción: Millán

La candidata a la Gubernatura de Sinaloa por el partido Fuerza por México, Rosa Elena Millán Bueno, prometió que en su gobierno, en caso de convertirse en la titular del Ejecutivo estatal, no existirá la corrupción.

“En mi gobierno no habrá corrupción, porque para empezar no aspiro hacerme rica del gobierno”.

Garantizó que desde el primer día de su administración, enviará propuestas al Legislativo relevantes en la Transparencia y Rendición de Cuentas.

19:29

Rocha, están intimidando en esta elección en tu nombre: Zamora

En esta campaña electoral están usando el nombre de Rubén Rocha Moya, candidato de Morena y el Partido Sinaloense, para intimidar a sus adversarios, acusó Mario Zamora Gastélum, candidato a la Gubernatura del Estado por la alianza Va por Sinaloa.

El priista sostuvo que son varios los candidatos que han sufrido de intimidaciones a su nombre, e invitó que de no ser él quien los esté cometiendo, hable con quien lo esté haciendo para que frenen.

El senador con licencia argumentó que de ganar dará una verdadera autonomía a la Universidad Autónoma de Sinaloa, además, que de ganar, en compañía de Faustino Hernández Álvarez, candidato a la Alcaldía de Culiacán, hará de la capital del Estado una ciudad más competitiva.

19:27

La corrupción tiene sumida en la miseria a la gente: Rocha

El combate a la corrupción es la propuesta de campaña más importante de Rubén Rocha Moya, así lo expresó en el debate electoral organizado por el IEES, agregando que la corrupción tiene a la ciudadanía sumida en la miseria.

El dispendio de recursos, gastos inútiles, robo de dinero, obras innecesarias, entre otras, son las razones que, indicó, dificultan llegar a un estado de bienestar.

Aseguró que emulará al Presidente de la República, López Obrador, con un gobierno austero que permita usar el recurso ahorrado en mejoras de la ciudadanía, como la compra de vacunas y de la refinería a nivel federal, en Sinaloa dijo que se beneficiará a mujeres jefas de familia, a jóvenes, la cultura y el deporte.

19:26

Habrá apoyos para los pequeños empresarios: Sánchez

Se apoyará a pequeños y medianos empresarios de Sinaloa, dijo el candidato a la Gubernatura de Sinaloa por el Partido Verde Ecologista de México, Misael Sánchez Sánchez.

Se promoverá al consumo local, se apoyará a las mujeres emprendedoras y se tendrá preferencia por los proveedores locales.

La capital es una ciudad que se ha tenido abandonada por los diferentes gobiernos que tienen otros intereses pero también es la capital del estado y se enfocará todo el presupuesto y energía para que crezca y salga adelante y se tenga una mejor calidad de vida para todos.

19:25

Intentó Rocha ‘maicearlo’, asegura Arnulfo Mendoza

Arnulfo Mendoza Sauceda, candidato a Gobernador del Partido Encuentro Solidario, respondió a Rubén Rocha Moya su señalamiento de que ‘ese gallo quiere maiz’.

Cuando habla de que me maicearon, dijo que lo está obligando a decir que tiene un video donde un enviado de él lo visitó esta semana para pedirle que se retire de la candidatura, se una a él y le ofreció un buen puesto.

“Que diga si le acepté el maíz que me mandó o se lo va a tener que comer él”, advirtió.

19:23

No es creíble Rocha: Mendoza

Arnulfo Mendoza Sauceda, candidato a Gobernador del Partido Encuentro Solidario, señaló que no es creíble que Rubén Rocha Moya, candidato de Morena-PAS, tenga como principal propósito combatir la corrupción.

En cambio, dijo que él, como Gobernador, crearía el Consejo Ciudadano de Gobierno para que sea el que certifique la honestidad, austeridad y transparencia de todas las acciones de gobierno.

De lo contrario, señaló, el combate a la corrupción será una falacia.

19:20

Corrupción, el principal problema: Sánchez

El principal problema que tenemos en Sinaloa es la corrupción, dijo el candidato a la Gubernatura, Misael Sánchez Sánchez.

Pidió a Rubén Rocha Noya que si su principal propuesta es la corrupción que le sume la Propuesta Ambiental por Sinaloa.

Añadió que la corrupción es un cáncer que destruye gobiernos y sociedades.

19:18

El verdadero voto útil es no votar ni por el PRI ni por Morena en Sinaloa, dice Sergio Torres

El candidato a la Gubernatura de Sinaloa por el Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, consideró que el verdadero voto útil para los sinaloenses será no votar ni por el PRI ni por Morena.

En una de sus últimas participaciones en el encuentro entre candidatos a la gubernatura de Sinaloa, organizado por el IEES, Torres Félix volvió a señalar de farsantes a Mario Zamora Gastélum, candidato del PRI, PAN y PRD; y a Rubén Rocha Moya, candidato de la alianza Morena-PAS.

“En esta campaña Mario y Rocha quieren engañar al ciudadano pidiéndoles el voto útil, pero aquí les voy a decir lo que significa el verdadero voto útil, y por qué ninguno de estos dos farsantes los merecen”, dijo.

“El verdadero voto útil es el que ayudará a regresar los más de 5 mil millones de pesos que le quitaron a Sinaloa, es el que rescatará las guarderías y surtirá de medicamentos los hospitales, el verdadero voto útil es el que ayudará a regresar los miles de empleos perdidos, el verdadero voto útil será el tuyo, el que elija a un Gobernador que de verdad defienda a Sinaloa, el verdadero voto útil lo representamos en esta elección Movimiento Ciudadano y tu servidor Sergio Torres, el verdadero voto útil es no votar por ni por el PRI ni por Morena, ese sí es voto útil para Sinaloa”.

19:18

Morena es el cáncer para Sinaloa: Zamora

Morena es un cáncer para Sinaloa, afirmó Mario Zamora Gastélum, candidato a la Gubernatura del Estado de la alianza Va por Sinaloa.

El priista argumentó que donde gobierna Morena la gente sufre, ya sea con homicidios, precariedad económica.

El senador con licencia sostuvo que Rocha Moya comete lo que su partido tiene por lema no hacer, que es robar, mentir y traicionar.

Además, aseveró que los municipios gobernados por Morena están llenos de deficiencias, como lo son la poca pavimentación y el mal estado de las calles en las ciudades.

19:17

Mis hijas no harán obra pública, como los de Rocha: Torres

El candidato a la Gubernatura de Sinaloa por el Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, aclaró que sus hijas no construirán obra pública, como el caso de Rubén Rocha Moya cuando era asesor del Gobierno del Estado, ni tampoco regalará dinero a familiares como lo habría hecho Mario Zamora cuando estuvo al frente de la Financiera Rural.

Más bien, dijo, será un Gobernador que vea por los sinaloenses, no tendrá excusas, llevará buena relación con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero con firmeza para defender a las familias sinaloenses.

“Seré un Gobernador facilitador, solidario, que agarre el toro por los cuernos y que no le saque la vuelta a los problemas de Sinaloa, que dé resultados y que no ponga excusas ni pretextos, que no flote, que no nade de muertito, seré un Gobernador gestor de las familias, que se arriesgue y que dé la cara por Sinaloa, el Gobernador del cómo sí, propositivo y vanguardista, seré un Gobernador que tenga una buena relación con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, de trabajo, institucional, y de coordinación, pero con mucha firmeza para defender a las familias sinaloenses”, dijo.

“Seré un Gobernador por un gabinete plural, incluyente, un Gobernador ciudadano, aliado de los empresarios y de los trabajadores; en mi gobierno, mis hijas no harán obra pública, como los hijos de Rocha; y no regalaré dinero del gobierno a mi suegro ni a mis cuñadas, como lo ha hecho Mario Zamora”.

19:15

Rosa Elena, por el rescate de las mujeres

Que la mujer gane bien y que no sea explotada por el turismo, propuso Rosa Elena Millán Bueno, abanderada del partido Fuerza por México, dentro de su plan de turismo en caso de verse favorecida en los comicios del 6 de junio.

“¿Cuántas mujeres trabajan en los restaurantes de los grandes hoteles, en los restaurantes de lujo que detonan esparcimiento y apoyo a la gastronomía sinaloense? por eso tenemos que ver una forma de potencializar a la mujer con igualdad con oportunidades con generar condiciones de sus lugares de origen, para que sea gastronomía de artesanía, esa manera de aprovechar y lo que la naturaleza nos dio para potencializar con capacidad,con recursos”.

Su proyecto turístico es un plan con perspectiva de género que se coordinará con la Secretaría del Trabajo.

19:13

Propone candidata de RSP Impulso al turismo rural

Sinaloa es un estado con amplia riqueza cultural y diversidad natural que tiene que ser explorada por todo el mundo, y es por ello que propone ampliar el sector turismo más allá de lo habitual, expresó Yolanda Yadira Cabrera Peraza.

A candidata a la Gubernatura por Redes Sociales Progresistas propuso una estrategia de turismo rural que se adapte a las nuevas tecnologías y al mercado turístico moderno, para lo cual se crearía una aplicación que recabe toda la información del sector rural.

De esta manera dijo que los visitantes podrán contar sus experiencias de los lugares que visiten, mostrando al mundo la belleza del estado con esta aplicación que tendrá las opciones de visita y un Marquet place donde los comerciantes locales podrán ofertar sus productos y ofrecerán visitas guiadas.

En los lugares representativos se podrá visitar restaurantes, museos, centros culturales y parques que estén registrados en dicha aplicación, expresó.

19:10

Zamora propone devolver los recursos para Pueblos Mágicos

Mario Zamora Gastélum, candidato a la Gubernatura, sostuvo que de ganar la elección volverán los recursos para los pueblos mágicos en la entidad.

Cuestionado sobre cómo mejorar el turismo en Sinaloa, el priista indicó que es necesario volver a echar andar el tema de los pueblos mágicos, así como señoriales.

El senador con licencia argumentó que Morena fue quien quitó la bolsa que era destinada para estos lugares, y que de ganar, él los devolverá.

Además reconoció la campaña de Rosa Elena Millán Bueno, candidata del Partido Fuerza por México, que se ha caracterizado por la propuesta, y señaló que para mejorar el turismo es necesaria la colaboración de las mujeres.

19:07

Rocha creará de rutas turísticas

Para impulsar el turismo en Sinaloa, Rubén Rocha Moya manifestó que buscará la creación de rutas turísticas con fines culturales e históricas, así como mejora de Pueblos Mágicos en la entidad y conectar estos con parques nacionales.

En espacios como la reserva natural de Cosalá, buscar que se apoye con programa como Sembrando Vida, además de que manifestó que para que haya más afluencia turística, buscará mejorar la comunicación y seguridad en Sinaloa.

19:05

Mejor seguridad para reforzar el turismo rural: Rosa Elena

Garantizar la seguridad en las zonas rurales de Sinaloa es un primer paso para el mejoramiento del turismo en el estado, opinó la candidata a la Gubernatura Rosa Elena Millán Bueno.

“Sin duda el turismo es una oportunidad muy importante de generar una economía sustentada precisamente en el esparcimiento”, dijo.

“Tenemos que tener un estado donde se coordinen los esfuerzos del Gobierno federal, del Gobierno del Estado, y de los municipios para generar orden y erradicar esa situación tan terrible de la violencia que aqueja Sinaloa”.

Reconoció el impulso al turismo que la actual administración estatal ha gestionado en Mazatlán.

“Creo que en materia de turismo una de las cosas que hay que decirlo es la promoción del importante al puerto de Mazatlán, resultado con una función de verdad histórica”, aplaudió.

19:00

Candidata de RSP acusa manipulación de estructura de la UAS para campaña de Rocha

Con una pregunta directa al candidato Rubén Rocha Moya, Yolanda Yadira Cabrera Peraza lanzó una acusación sobre el manejo que se está dando a la estructura de la UAS en esta elección.

La candidata del Partido Redes Sociales Progresistas cuestionó: “Rocha, ¿se ha preguntado de dónde sale el recurso del partido al que a usted lo está manipulando?”.

Acusó que hay toda una red de corrupción ya que los funcionarios de primer nivel de la Universidad Autónoma de Sinaloa son coordinadores distritales y los directores de todas las unidades académicas son delegados de subcomités.

“Además los empleados de dirección tienen la obligación de conformar las estructuras seccionales de todo el estado; todos estos funcionarios tienen que desviar recursos para este partido de su gasto operativo para eventos y loterías, además de entregarlos para que sus líderes se sigan enriqueciendo”, acusó.

“Los funcionarios del partido dan moches a la dirigencia; amigo universitario ya es tiempo de sanar a la universidad y a Sinaloa, abre los ojos y ve lo que ellos no quieren que veas, valórate, empodérate, un voto para RSP es un voto de libertad universitaria, vota RSP”.

18:55

Apoyar a las mujeres, prioridad: Sánchez

Apoyar la construcción de casas de emergencia para mujeres maltratadas, se comprometió el candidato del Partido Verde Ecologista de México, Misael Sánchez Sánchez.

También agradeció a los candidatos a la gubernatura que manifestaron su intención de firmar el Pacto Ambiental por Sinaloa.

Se disculpó con Rosa Elena Millán Bueno y dijo que es incluyente, por ello su propuesta de instalar las casas de emergencia.Además, dijo que el PVEM es el más preocupado por resolver la escasez de agua que está sufriendo Sinaloa.

Agregó que en su gobierno impulsará programas para la protección de los mantos acuíferos y penando fuertemente a quienes lo contaminen y ensucien.

Hará valer las tecnologías limpias que hoy son una realidad y pueden ser una alternativa en Sinaloa

18:50

Torres restrega triunfo en tribunales contra candidaturas comunes

El candidato a la Gubernatura de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, mantuvo sus señalamientos en el debate organizado por el IEES y utilizó por tercera ocasión en la tarde para recalcara cómo le ganó en tribunales a las alianzas comunes que finalmente tendrán que deshacerse.

Torres Félix insistió en que las alianzas Morena-PAS y PRI, PAR y PRD son tóxicas y perversas.

“Les ganamos las demandas a las alianzas tóxicas y perversas, del PAS Morena y del PRI, PAN y PRD, gracias a una demanda que interpusimos, el Tribunal Federal Electoral echó abajo las candidaturas comunes en los municipios, y de seis diputaciones locales, por actuar con dolo, mala fe y de manera gandalla y tramposa”, dijo.

“Las alianzas querían hacer un fraude a la ley, están acostumbrados a hacer y deshacer y que nada les diga nada, pero a nosotros no nos gustan las injusticias; quisieron violentar la ley y pisotear nuestros derechos y finalmente les ganamos; esta victoria de Movimiento Ciudadano y su servidor es un acto de justicia a favor del pueblo sinaloense, que merece que tengamos elecciones limpias, justos y con piso parejo para todos”.

18:45

Zamora buscará regresar el Festival Sinaloense de las Artes

Mario Zamora Gastélum, candidato a la Gubernatura, señaló que de ganar la elección el 6 de junio, buscará devolver el Festival Sinaloense de las Artes para la entidad.

Para el priista la manera de traer paz al estado se logra trayendo el deporte y la cultura al estado, es por eso que se realizarán este tipo de eventos de manera continúa.

El senador con licencia argumentó que también traerá festivales de cine y de cultura, esto con el fin de lograr un Sinaloa que se active, que logre hacer buenos ciudadanos para la entidad.