20:40

Quieren un Sinaloa con visión y con fuerza o uno cansado: Cuestiona Mario Zamora a sinaloenses

Quieren un Sinaloa con visión y con fuerza o uno cansado y sin energía, cuestionó Mario Zamora Gastélum, candidato a la Gubernatura por la Alianza Va por Sinaloa a la ciudadanía sinaloense en su mensaje final del primer debate entre los aspirantes a representar al Ejecutivo estatal.

Zamora Gastélum argumentó que él representa una candidatura con fuerza, con visión, y que su competencia está cansada, sin energía, y se queda dormida en plena contienda electoral,

el priista argumentó que Rubén Rocha Moya no respondió los señalamientos que él le hizo sobre su patrimonio y la camioneta que compró su chofer, misma que costó más de un millón 300 mil pesos.

20:34

Yolanda Cabrera acusa a Cuén y Rocha por amenaza

La candidata a la gubernatura por el partido Redes Sociales Progresistas, Yolanda Yadira Cabrera Peraza, acusó que esta semana fue víctima de una amenaza y advirtió que, si algo le pasa a ella, su familia o equipo de trabajo, responsabiliza a Héctor Melesio Cuén y Rubén Rocha Moya.

“Este martes recibí una llamada amenazante condicionando mi actuación en este debate y les mando un mensaje: no les tengo miedo”, expuso.

“En la UAS no tenemos permitido alzar la voz en contra de ese partido, es por eso que hago responsable a usted Rocha, a Cuén y a su esposa, por lo que pueda sucederme a mí, a mi familia, a mis amigos, mi equipo de trabajo y también a mi situación laboral actual”.

La candidata fue más allá y les preguntó “¿es un partido político o es un negocio familiar?”, pues dijo que desde la creación del PAS las primeras posiciones son para él (Héctor Melesio Cuén) y su familia.

Resaltó que este partido recibió en el 2021 más de 17 millones de pesos y cuestionó si es justo que su estructura “se la partan” trabajando en cruceros y colonias mientras ellos se enriquecen con su trabajo y su dinero.

“Ya no te endeudes por este partido, es un secreto a voces que los programas, despensas y apoyos económicos de este partido salen de otro lugar”.

20:01

Merecemos respeto: Millán

En la contienda por la Gubernatura de Sinaloa hay más de dos candidatos y todos merecemos respeto, enfatizó la aspirante al Ejecutivo estatal por el partido Fuerza por México, Rosa Elena Millán Bueno, al concluir su participación en el debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.

“En este contienda hay más de dos, somos muchos, y merecemos respeto”, arremetió.

Este miércoles la casa consultora Consulta Mitofsky reveló que Mario Zamora Gastélum, candidato de la alianza Va por Sinaloa, se encuentra a 5 puntos de diferencia en el rubro de intención de voto en relación con Rubén Rocha Moya, candidato de Morena y el Partido Sinaloense.

Entre Zamora Gastelum y Rocha Moya constituyen el 73.9 por ciento de los encuestados, de acuerdo al estudio.

Millán Bueno agregó la importancia de las mujeres en la vida política de Sinaloa, y reprobó la estrategia de utilizar al genero femenino como un gancho para captar electores en los próximos comicios.

“Creo fervientemente que es tiempo de abrir los espacios para la toma de decisiones a la participación de las mujeres, de terminar con el abuso del que somos objetos: no más violencia sexual, no más violencia física, no más violencia laboral y por supuesto no más violencia política”, señaló.

“No podemos permitir que falten espacios reales de participación a las mujeres. Llegar aquí me costó mucho, decisiones importantes que tuve tomar”.

19:59

Sergio Torres ofrece ser un Gobernador que alce la voz por los sinaloenses

El candidato a la Gubernatura de Sinaloa por Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, cerró el debate entre candidatos del Instituto Estatal Electoral de Sinaloa con la garantía de que de llegar a dirigir la próxima administración estatal, dará resultados, alzará la voz y defenderá a los sinaloenses.

“Soy el típico sinaloense, aferrado, perseverante, luchón, no me gusta la injusticia, soy derecho, soy de palabra... voy a ser un Gobernador con buenos resultados, sin excusas y sin pretextos, Gobernador con la gente, sin poses, voy a ser un Gobernador como soy, siendo el mismo Sergio de siempre, porque tengo muy claro que un Gobernador tiene que ser empleado del pueblo”, expresó.

“... y la gente se pregunta de qué se trata esta elección y esta elección se trata de que si tú sinaloense vas a poner como Gobernador a alguien que nada más le rinda pleitesía al Presidente de la República y no tenga los arrestos suficientes para defender a Sinaloa o vas a poner de Gobernador a alguien que le cuide las espaldas al Gobernador Quirino (Ordaz Coppel) en su salida, yo te ofrezco ser un Gobernador que alce la voz y que vea por ti y por tu familia, porque hay muchas realidades que el Gobierno no quiere ver”.

Torres Félix detalló dos peticiones de personas cuyos familiares han perdido empleos o han sido víctimas del delito, y lamentó que en zonas serranas de Sinaloa haya problemas de hambre o falta de medicina.

“De eso se trata esa elección, yo ya di resultados, ya goberné, la gente de Culiacán sabe que si me animo, yo no floto, yo no nado de muertito, yo tomo decisiones para ayudar a la gente, imagínate a un Sinaloa sin el PRI y sin Morena, qué chulada”.

19:57

Gloria González promete programas para los 18 municipios

La candidata del PT a la Gubernatura de Sinaloa, Gloria González Burboa, anunció que implementará programas para los 18 municipios del estado, que involucre a mujeres, hombres y jóvenes.

“En mi Gobierno implementaremos programas que se vean beneficiados los 18 municipios, las mujeres, los hombres y los jóvenes, el pueblo decide este 6 de junio si queremos más de lo mismo o un verdadero cambio que necesita Sinaloa, que necesitas tú como persona”, dijo en su última participación.

Habló sobre la necesidad de generar el empleo temporal permanente, así como capacitación a los jóvenes, mujeres, que quieren emprender su propio negocio y que demandan capacitación.

Comentó que en el tema de ganaderia, se requiere mayor inversión, créditos oportunos y baratos, y mayor capacitación para seguir creciendo.

19:57

Impulsarán programa Ciudad Verde, anuncia Yolanda Cabrera

En su gobierno impulsarán la creación de un programa denominado Ciudad Verde que contemplará la reforestación comunitaria y la adopción de sistemas de energía solar como alternativa energética para nuevos desarrollos de vivienda, anunció Yolanda Yadira Cabrera Peraza.

La candidata de Redes Sociales Progresistas mencionó que crearán brigadas verdes de cuidado y respeto a la flora y la fauna y conservarán los espacios y paisajes naturales además de promover el cuidado de las especies en su hábitat.

También mencionó que impulsarán tecnologías autosustentables que reduzcan la contaminación en todos los espacios.

“Promoveremos la reducción de la contaminación auditiva que se vive en el centro de las ciudades, concientizaremos a la población acerca de la importancia del cuidado de los animales en peligro de extinción como la guacamaya, las tortugas, entre otros”.

Por último, prometió legislar el incremento de las sentencias contra el maltrato animal y siempre pensando en sanar Sinaloa.

19:55

No robaremos: Rocha

“Nosotros vamos a constituir un gobierno en Sinaloa que no robe, no mienta y no traicione al pueblo”, dijo Rocha Moya al concluir sus participaciones en el debate de ideas por la Gubernatura de Sinaloa, saludando a la Senadora Imelda Castro Castro y refiriéndose a Mario Zamora Gastélum como corrupto, cuestionando el precio de su casa, mientras que el morenista aseguró que él sigue pagando al Fovissste la suya.

En su última intervención también indicó que Ricardo Arnulfo Mendoza, candidato del PES, fue cobarde al pedir protección, luego de hacer señalamientos a Rocha Moya durante el debate.

El morenista invitó a la ciudadanía a construir un Sinaloa incluyente, próspero, en paz y con oportunidades para todos y todas, para tener una entidad sin corrupción, que abata la pobreza, con infraestructura digna para el desarrollo. Un Sinaloa que apueste a la juventud y que apoye cultura y deportistas, así como a profesionistas y familias vulnerables.

19:53

Yolanda Cabrera reclama a Rocha por su equipo ‘misógino y violento’

“Usted ya no tiene elegibilidad pública, pues es cómplice de la corrupción, reprochó la candidata a la Gubernatura de Redes Sociales Progresistas, Yolanda Yadira Cabrera Peraza, al candidato de Morena, Rubén Rocha Moya durante el primer debate público realizado por el IEES.

La candidata de RSP le dijo que, con todo respeto, no cree en los comentarios que el candidato Rocha hace en sus participaciones, pues ha permitido que personajes misóginos y que han violentado a la mujer se unieran a su equipo de campaña.

“Sus comentarios no tienen valor para nosotros los sinaloenses pues su alianza con personajes, contrarios a los ideales de su partido y del pueblo que tenía la esperanza en sanar la corrupción”, manifestó.

“Los mismos militantes de su partido se organizaron y marcharon en contra de su candidato en Ahome, hay un repudio generalizado a todos sus candidatos, varios de ellos con denuncias públicas de violencia de género y desvío de recursos”.

Refirió que como candidato ha pregonado mucho el empoderamiento de la mujer y a la vez arropa candidatos golpeadores y misóginos.

19:51

Haz perdido dos veces la elección a Gobernador y vas por la tercera: Zamora a Rocha Moya

Has perdido la elección a Gobernador dos veces, y ahora, vas por la tercera, dijo Mario Zamora Gastélum, candidato a la Gubernatura por la alianza Va por Sinaloa a Rubén Rocha Moya, abanderado de Morena y el Partido Sinaloense.

El priista también criticó a Rocha Moya que su 3de3 no sea congruente, y que no explica los nexos con constructores, además, que su chofer compró una camioneta de lujo de contado, y no se dice como lo hizo, misma que costó más de un millón de pesos.

19:49

Morena es una decepción, y ya nadie quiere al PRI: Torres

El candidato a la Gubernatura de Sinaloa por el Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, sugirió que el Movimiento Ciudadano es la mejor opción, por encima de Morena que es una decepción y del PRI, partido al que ya nadie quiere.

En una de sus últimas participaciones en el debate de hoy, que organiza el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa, aprovechó para hablar sobre su vida y sus orígenes.

“Ha quedado muy claro que somos la mejor opción para Sinaloa, Morena es una decepción, no podemos premiar a quienes están vendiendo a México y a Sinaoa, está la vieja política del PRI que ya nadie quiere y estamos nosotros, la verdadera alternativa de cambio, los que queremos un Sinaloa más libre y próspero”, expresó.

Recordó que nació en la comisaría de Los Vasitos, Culiacán, que es hijo de un policía municipal y que comenzó en 1983 su trabajo en el departamento de aseo en el Ayuntamiento de Culiacán, en donde despachó como Presidente Municipal años después. Que está casado y es padre de dos hijas.

“Mi madre, de 92 años, siempre me dice: nunca te rindas y siempre lucha por ayudar a la gente. Por eso voy a ser Gobernador, para ayudar a la gente, para estar con la gente, para solucionarle problemas a la gente”, dijo.

19:47

El turismo será mi prioridad: González Burboa

El turismo será mi prioridad, aseguró Gloria González Burboa, candidata del Partido del Trabajo a la Gubernatura de Sinaloa.

“El turismo será mi prioridad, solicitaremos apoyos suficientes a la Federación pera fortalecer la infraestructura de nuestros pueblos mágicos, me uniré con hoteleros y prestadores de servicios para hacer estrategias”, dijo.

19:45

En educación, hay mucho por hacer: Rocha

El morenista Rocha Moya mencionó que en el eje de educación, hay mucho que hacer, por lo que propuso ampliar cobertura del nivel superior y aumentar calidad en todos los niveles, además de pensar en una nueva metodología pedagógica, como prioridad ante adversidades como la pandemia que se presentó iniciando el 2020.

En cuanto a cultura, aseveró que esta eleva el autoestima y la calidad humana de las y los sinaloenses, de ahí que se comprometió a apoyar en el rubro y a los deportistas dijo que les va a apoyar, pues hay muchos valores, pero poco apoyo para ellos y ellas.

19:42

Hay transformaciones que dan para atrás a un Estado: Mario Zamora

Hay transformación que da para atrás a un Estado, expresó Mario Zamora Gastélum, candidato de la alianza Va por Sinaloa, en su presentación de su plataforma de campaña durante el primer debate para la Gubernatura.

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador es conocido como ‘la Cuarta Transformación’, pero para Zamora Gastélum las transformaciones no todas suelen ser positivas, sino que es el evolucionar, lo que verdaderamente es de beneficio para un Estado.

El priista argumentó que la unión con el PRI y el PAN se dio porque la gente se lo pidió, y con ella buscan un mejor Sinaloa, cambiar el rumbo de la política que está viniendo desde el Gobierno federal.

19:40

Sergio Torres presume a Mario mejor posición en encuesta: ni yo quiero debatir contigo, le dice

El candidato a la Gubernatura de Sinaloa por el Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, presumió a Mario Zamora Gastélum, el candidato de la alianza del PRI, PAN y PRD, que salió mejor posicionado en una encuesta realizada por el periódico El Debate, en el municipio de Culiacán, donde se encuentran en promedio de 33 de cada 100 votos de Sinaloa.

Torres Félix presentó en el debate de candidatos una edición impresa que el diario publicó la semana pasada.

“Mario, lamento decirte ‘lástima Margarito’ o ‘lástima Marito’, qué pena que hayas gastado tanto dinero, pero salí cuatro veces mejor que tú en Culiacán, que es donde vivimos 33 de cada 100 sinaloenses”, expresó.

“De acuerdo a la encuesta del Debate, yo estoy en segundo lugar, muy cerca de Rocha al que le pasaremos zumbando en la segunda semana de mayo, es por eso Mario, que Rocha no quiere debatir contigo, es más ni yo quiero debatir contigo, estás en cuarto lugar en Culiacán, el municipio más grande de Sinaloa, por eso ando contento, porque los ciudadanos les vamos a ganar a las alianzas, tóxicas, perversas, maquiavélicas y convenencieras”.

19:35

Campañas sin estudiantes, maestros, ni funcionarios forzados a hacer política, pide Millán Bueno

La aspirante a gobernar Sinaloa, Rosa Elena Millán Bueno, abanderada del partido Fuerza por México, exhortó a sus contrincantes a no forzar a alumnos, maestros, o funcionarios públicos de hacer campaña.

“Yo sí estoy de acuerdo que no hayan maestros, ni alumnos, de la UAS, ni de ninguna institución educativa forzados a hacer política, pero tampoco que hayan funcionarios publicos del Gobierno del Estado que utilicen los programas a favor de sus candidatos”, mencionó.

“No puede ser posible de ninguna manera el uso irregular de los recursos públicos, en ninguna situación”.

Minutos antes de estos comentarios, el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD Mario Zamora Gastélum, habia señalado a Rubén Rocha Moya, candidato de Morena y PAS, de utilizar a estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa en su campaña.

Cabe destacar que la semana pasada, Rocha Moya presentó una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Electorales en contra de Evelio Plata Inzunza, titular de la Secretaría de Pesca, por presentarse a un evento político de Zamora Gastélum en horario laboral.

19:32

Empoderar a las mujeres, un tema prioritario de RSP

En materia presupuestal todos los programas y proyectos que se plantean son posibles con la reasignación de presupuesto público, destacó Yolanda Yadira Cabrera Peraza, candidata a la gubernatura de Redes Sociales Progresistas, insistiendo en el rescate de organismos de apoyo a las mujeres como el Ismujeres y la dotación de apoyos que mejoren la economía de este sector de la población.

La candidata recalcó que como tema prioritario se debe de atender el empoderamiento de la mujer, por lo que insistió que las propuestas para atender esta problemática son las mejores.

Para ello, dijo que es necesario dotar al Ismujeres de capital humano y financiero, con consultas psicológicas y asesorías jurídicas a todas las mujeres que han sufrido de acoso.

“Otorgaremos créditos y asesorías de emprendimiento para que las mujeres logren una completa autonomía financiera, la idea es que se dote de empleo a mujeres sinaloenses que tengan la vocación de apoyar a otras mujeres para erradicar la violencia hacia la mujer y la brecha salarial”, aseguró.

“Esto producirá también desarrollo económico generalizado en todos los ámbitos”.

19:31

Zamora está desesperado: Rocha

Rocha Moya, candidato de Morena y el PAS a la Gubernatura, reiteró que el candidato de Va por Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, se encuentra desesperado, de ahí que haga señalamientos a su persona en el primer debate de candidatos y candidatas a la Gubernatura.

A los jóvenes sinaloenses, el morenista dijo que se les atenderá ante la falta de oportunidades laborales, explicó que 25 mil jóvenes buscan cada año su primer empleo, de los cuales 15 mil se van de la entidad por la falta de oportunidades, por lo que propuso formar una bolsa de trabajo y aumentar becas para ellos y ellas, además de fortalecer los apoyos federales ya existentes para este grupo de la población.

19:29

Mario Zamora ‘gasta sus balas’ contra Rocha

De nuevo en su réplica a un aspirante a la Gubernatura, Mario Zamora Gastélum, candidato por la alianza Va por Sinaloa gasta sus balas para ir contra Rubén Rocha Moya, de Morena-PAS.

Cuando tenía réplica a Rosa Elena Millán, candidata del Partido Fuerza por México, aprovechó para saludarla a quien militara en el PRI por 30 años, y solo volvió a dirigirse contra Rubén Rocha Moya.

Ahora el priista argumentó que Rocha dice ir contra la violencia hacia las mujeres, pero cuando fue Senador en funciones no apoyó una Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, además de que él echará andar de nuevo el programa de estancias infantiles.

19:27

Rocha buscará a personas desaparecidas

De ganar la Gubernatura, Rubén Rocha Moya se reunirá en el primer día con organismos de búsqueda de personas desaparecidas, así como un encuentro de Estado con las personas desplazadas de los municipios de los altos de Sinaloa.

Rocha Moya replicó en el debate de candidatos y candidatas a la gubernatura que con Morena llegó la era de las mujeres, poniendo como ejemplo la legislatura actual y propuso plantear una reforma para crear una Fiscalía Especializada en Materia de Género, así como una reforma al Poder Judicial para delitos en materia de género.

19:25

Torres Félix se compromete a proteger el ambiente y a los animales

El candidato a la Gubernatura de Sinaloa por el Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, dejó por un lado los ataques a los otros candidatos y aprovechó una de sus participaciones de un minuto en hacer compromisos como el de proteger el medio ambiente y a los animales.

Aseguró que la agenda del Movimiento Ciudadano será progresista, además de que será un Gobernador que escuchará a la población.

“En Movimiento Ciudadano tenemos una agenda progresista, aquí defendemos causas y luchas sociales de la gente, en Movimiento Ciudadano vamos en alianza con los mejores que tiene Sinaloa, que es su gente, aquí en Movimiento Ciudadano está el hijo de Colosio también, en Movimiento Ciudadano está el licenciado Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco”, expresó.

“En Movimiento Ciudadano apoyamos más que ningún otro partido a las mujeres, de los cuatro municipios más grandes de Sinaloa, en dos encabezan mujeres las candidaturas, en Culiacán, Ely Montoya, y en Guasave, Yamira López”.

También recalcó sus compromisos de actitud y acciones para mejorar el medio ambiente y la situación social.

“Me comprometo a ser un Gobernador que trabaje para revertir el impacto del cambio climático, un Gobernador que proteja a los animales las energías limpias y las libertades, un Gobernador que escuche mucho a la gente, un Gobernador empático y solidario con la gente, juntos haremos más grande a Sinaloa”.

19:21

Una pena ver maestros y estudiantes obligados a estar en tu campaña: Zamora a Rocha

Es una pena ver a maestros y estudiantes obligados a hacer proselitismo a favor de Rubén Rocha Moya, lamentó Mario Zamora Gastélum, candidato a la Gubernatura por la alianza Va por Sinaloa.

El priista sostuvo que de ganar la contienda electoral, él liberará a la Universidad Autónoma de Sinaloa de las manos de Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien obliga a los universitarios a participar en eventos a favor de Rocha Moya.

Zamora Gastélum aseveró que de ganar la Gubernatura, él traerá una verdadera autonomía a la Universidad Autónoma de Sinaloa.

19:20

Cosechadora de lluvias para combatir la sequia en Sinaloa, proyecta Millán Bueno

La candidata a la Gubernatura de Sinaloa por el partido Fuerza por México, Rosa Elena Millán Bueno, propuso utilizar cosechadoras de lluvia para combatir la sequia que se registra en el estado.

Esta técnica consiste en captar el agua de lluvia para utilizarla en abastecer zonas residenciales, o para uso en la agricultura.

“Tenemos la sequia encima y no se ve que estén haciendo nada contra ella”, dijo Millán Bueno.

Desde diciembre de 2020, Sinaloa se encuentra en estado de desastre natural debido a la sequia registrada y la falta de lluvias durante el año pasado. Esta alerta fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y solicitada por el Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

19:17

Arnulfo Mendoza se lanza contra Rocha Moya, Sergio Torres y Mario Zamora

Arnulfo Mendoza Sauceda, candidato del Partido Encuentro Social al Gobierno de Sinaloa, llegó al debate armado de fotografías, pero sin propuestas.

“Nunca pensé que me tocaría estar como Jesucristo, en medio de dos ladrones”, empezó su primer discurso de réplica durante el primer debate.

En sus dos minutos y medio para presentar los planteamientos de su plataforma política, Mendoza Sauceda cuestionó a Rubén Rocha Moya, candidato común de Morena-PAS, sobre el combate a la corrupción.

“Para combatir la corrupción se necesita no ser corrupto, ni juntarse con corruptos, dice el Senador Rocha que su prioridad es combatir la corrupción, yo le preguntaría, ¿por qué contradijo a López Obrador que nunca quiso escuchar a Héctor Melesio Cuén?”, manifestó.

Y mostró una fotografía del candidato desayunando con Cuén Ojeda y otras personas.

“Necesitamos no estar con los corruptos, y aquí está con Juan S. Millán antes de que le compraran la candidatura a la Senaduría, no sé por qué está buscando engañar nuevamente al pueblo de Sinaloa”, recalcó.

Lo acusó de ser socio del Gobernador del Estado Quirino Ordaz Coppel, con lo que echa por tierra su discurso.

“Y qué decir de Mario Zamora, quien había dicho que no iba a participar en la candidatura y aquí lo vemos de candidato, ofreciendo cerveza a los trabajadores en horas de trabajo”, declaró.

Y retó a Sergio Torres Félix, candidato de Movimiento Ciudadano, a abrirle la puerta de su casa para verificar que no instaló una caja fuerte para guardar lo que se robó como Presidente Municipal de Culiacán.

19:15

Medicamentos gratuitos y apoyo a niños con cáncer, propone González Burboa

La aspirante del Partido del Trabajo a la Gubernatura de Sinaloa, Gloria González Burboa, propuso medicamentos gratuitos y regresar los apoyos a los niños con cáncer en su plan de Gobierno.

“Los medicamentos serán gratuitos, vamos a restablecer nuevamente los apoyos a los niños con problemas de cáncer que el gobierno actual quitó esos apoyos de los candidatos”, dijo.

En el participación dentro del primer debate de candidatos a la Gubernatura, la originaria del municipio de Choix cuestionó que los 18 municipios del estado no cuentan con hospitales dignos, a los que llamó “puro esqueleto” y que se encuentran desmantelados.

González Burboa retó a los demás candidatos a visitar los hospitales y darse cuenta las condiciones en las que se encuentran.

“El tema de salud es un tema primordial como persona, como ser humano. ¿Cómo es posible que en estos tiempos los 18 municipios no cuenten con hospitales dignos?”, manifestó en una de sus participaciones. “Están desmantelados, que los gobiernos anteriores los han desmantelados, que el presupuesto que llega a cada dependencia de Gobierno y sobretodo en el tema de salud no se ve reflejado cuando no hay medicamentos, doctores, enfermeras, enfermeros, y sobre todo, el sueldo que reciben”.

19:13

Usted es un cínico y mentiroso, dice Yolanda Cabrera a Rocha Moya

Extendiendo una imagen, la candidata Yolanda Yadira Cabrera Peraza se dirigió al candidato de Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, para decirle que es un cínico y un mentiroso.

La candidata a la Gubernatura Redes Sociales Progresistas le dijo a Rocha que en le elección pasada les prometió a los universitarios desterrar el cacicazgo político que ahoga, presiona y humilla a los universitarios.

“Pero usted es el que nos humilló a nosotros, al aliarse con los peores representantes de la política sinaloense que aquí les muestro, le vendió el alma al diablo, pero al ´Diablo Higuera´, se unió con alcaldes incompetentes que quieren que le saques al bache en lugar de pavimentarlo, impuso candidatos como el malovista Gerardo Vargas, la gente de su partido no quiere a sus candidatos”, reprochó la candidata.

“Ni siquiera usted quiere a sus candidatos, dejó de lado a sus amigos por ambición, pero sus malas decisiones tendrán consecuencias en las urnas, usted es un cínico y mentiroso, nos robó la esperanza del cambio que nos prometió, usted y su partido, así como nos traicionó a todos nosotros lo hará con todo Sinaloa”.

El morenista Rocha Moya propuso sacar a los corruptos del gobierno en Sinaloa, para ahorrar recursos. Expuso también que la honestidad está en la hoja de vida de las y los candidatos, más allá de las acusaciones que se le hacen, que indicó, son señalamientos sin pruebas.

19:10

lo Morena, dice Mario Zamora que no miente, no roba y no traiciona

Tal cual es el lema de gobierno de Morena, no mentir, no robar y no traicionar, Mario Zamora Gastélum dijo que ha seguido esos lineamientos más que los propios morenistas.El candidato de la Alianza Va por Sinaloa aprovechó también para dar sus condolencias a las familias que perdieron un ser querido durante la pandemia de Covid-19.

19:08

Dices atacar la corrupción y traes a Cuén a un lado, dice Zamora a Rocha

Mario Zamora Gastélum, candidato de la alianza Va por Sinaloa criticó a Rubén Rocha Moya, abanderado de Morena y el PAS, de decir que atacará la corrupción, pero se rodea de personajes como Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder del Partido Sinaloense y Gerardo Vargas Landeros, ex secretario general de Gobierno durante la administración de Mario López Valdez y ahora candidato a la Alcaldía de Ahome.

El priista argumentó que su administración sí irá contra la corrupción, siendo un eje muy importante desde su gestión, pero no cree que de ganar Rocha Moya, el morenista lo vaya a hacer, rodeándose de quien él ya tildó de corrupto a Cuén Ojeda y levantándole la mano a Gerardo Vargas Landeros en Ahome.

19:06

Tomás Saucedo se enfoca en propuestas en el debate

Con varias rondas de participación, el candidato para la Gubernatura por el Partido Verde Ecologista, Tomás Saucedo Carreño se ha mantenido enfocados en sus propuestas para mejorar Sinaloa. Uno de los puntos que más ha destacado, es la situación económica en el estado y el apoyo que se necesita en el sector empresarial.

En el tema económico anunció el apoyo a las Mypimes con la creación de un fondo con el impuesto sobre la nómina, sobre hospedaje y servicios especiales, así generando un beneficio a quienes son creadores de empleos.

Destacó que la inversión pública debe buscar beneficios sostenibles, eso es lo que quiere buscar Tomás Saucedo Carreño sin afectar la inversión privada que genera empleos.

“Por eso hablamos de formar una bolsa de recursos con los impuestos que pagan las propias empresas y que pagan tasas de interés máximas del nivel de inflación anual, que sean recuperables, no al crédito a la palabra, así de sencillo a los créditos que se apropian los políticos y las familias de los políticos”, comentó.

19:05

Sinaloa ya no quiere a juniors en el gobierno, le dice Sergio Torres a Mario Zamora

El candidato a la Gubernatura de Sinaloa por el Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, ahora dirigió sus señalamientos en el debate a Mario Zamora Gastélum, el candidato de la alianza PRI, PAN y PRD, a quien lo señaló de junior y que representa a los que se creen dueños de Sinaloa.

“La campaña de Mario ya no prendió y, como diría don Teofilito, ni prenderá; Zamora no conecta ni con enchufe y la gente me dice: Sergio, Mario no la hace, no tiene con qué ganar, no tiene pueblo”, expresó.

“Mario está preocupado por los tenis que se va a poner que por la gente que no tiene ninguna tortilla con sal para darle de comer a sus hijos, vive en su mundo de caramelo... salió más bailador que Malova, eso sí; se la lleva en el chacoteo, en la frivolidad, en la fiesta, en su autobús nice”.

Torres Félix le reprochó los respaldos que han hecho público los empresarios y priistas de mucha trayectoria en las últimas fechas.

“Sinaloa ya no quiere otro junior en el gobierno, Mario es el candidato de los que se creen dueños del estado, como los Coppel, representa a todos los que tienen dinerito en Andorra, pura finísima persona”, dijo.

“Por eso es un zumbido en todo Sinaloa, desde Choix, hasta Escuinapa, la gente lo dicen y lo dice fuerte y lo dice recio, y lo dicen en todos lados, en la costa, en el valle, en la sierra, que el PRI no va a ganar”.

19:03

‘Regaña’ Rosa Elena Millán a candidatos por discutir y no proponer durante debate

Rosa Elena Millán Bueno, abanderada de Fuerza por México, criticó que la conversación de algunos candidatos y candidatas durante el primer debate de aspirantes Gubernatura esté dirigida en crear discusión y no proponer.

“Hay más de 6 mil muertes de Sinaloa (por coronavirus), y aquí peleándose”, reprobó.

“Yo voy a las propuestas, que es lo que a la gente le interesa”.

Durante el debate, solamente Millán Bueno y Tomas Saucedo Carreño, candidato del Partido Verde, no han participado en señalamientos a sus contrincantes.

La ex funcionaria estatal agregó que atenderá la situación económica del estado, que se ha visto perjudicada por la pandemia de coronavirus, con créditos y asistencia a las empresas para evitar despidos masivos por cierres.

19:02

En mi gobierno la educación será prioridad: Yolanda Cabrera

Al ser la educación el pilar del progreso, Yolanda Yadira Cabrera Peraza aseguró que, de ganar la gubernatura de Sinaloa la educación será prioridad, mejorando la situación educativa y garantizar que la educación sea gratuita en todos los planteles educativos.

La candidata a la gubernatura Redes Sociales Progresistas dijo que creará un extenso programa de becas con cobertura del 100 por ciento a universitarios, llegando a cubrir a todos aquellos estudiantes que no han sido becados por el gobierno federal.

“Becas de excelencia, no puede ser que todos los jóvenes reciban los mismos apoyos cuando algunos tienen mejores resultados”, señaló.

En su gobierno, indicó, habrá transporte público exclusivo para los estudiantes, pasaje gratuito y creación de líneas de camiones exclusiva para jóvenes estudiantes, desarrollando también un programa de inclusión de jóvenes al mercado laboral y eliminando también el servicio social en las universidades para que sean mejor pasantías.

“Para los mejores promedios de las escuelas y que se vincularán con las empresas para que logren insertarse en el mercado laboral”.

19:00

Mario Zamora está desesperado: Rocha

Rocha Moya indicó en el primer debate de candidatos y candidatas a la Gubernatura que Mario Zamora Gastélum está desesperado y señaló que no ha ganado anteriormente ninguna elección.

Como propuesta dijo que en el tema de seguridad trabajará en prevención y fuerza pública para inhibir el delito, de acuerdo con el candidato morenista, así es como el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho frente a este problema de inseguridad.

18:59

Rubén, eres un incongruente y un mentiroso... eres el pelele de Cuén: Zamora

Rubén Rocha Moya es incongruente y un mentiroso, además de que es un ‘pelele’ de Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder del PAS, afirmó Mario Zamora Gastélum, candidato de la alianza Va por Sinaloa.

El priista aseveró que el morenista miente, porque como senador nunca apoyó al campo sinaloense, al sector pesquero, además es incongruente al decir que dará un mejor Sinaloa, cuando votó a por iniciativas en contra de la entidad.

También sostuvo que él es un pelele de Cuén, y que él se está sometiendo al líder del Partido Sinaloense.

18:57

Zamora no toca a Sergio Torres en su réplica

Mario Zamora Gastélum, candidato a la Gubernatura por la alianza Va por Sinaloa decidió no criticar en contra de Sergio Torres Félix, quien expresó su plataforma de campaña para este proceso electoral.

El priista, quien ha dicho abiertamente que es amigo de Torres Félix, no criticó en lo absoluto al abanderado de Movimiento Ciudadano, y decidió aprovechar ese minuto de réplica para expresar su idea de dar créditos a personas que busquen emprender.Habrá créditos oportunos y eficientes: Rocha

Rubén Rocha Moya dijo a los productores agrícolas, ganaderos y pescadores, que creará una bolsa para que tengan créditos oportunos y eficientes, así como fijar precios piso que den tranquilidad a los productores, señalando que estos sectores producen los alimentos para las y los mexicanos y alimentan a las familias sinaloenses.

18:55

No podemos creerle al agresor sobre la víctima: Millán

No podemos continuar creyéndole al agresor sobre a la victima, condenó Rosa Elena Millán Bueno sobre la atención de violencia intrafamiliar en Sinaloa. La candidata a la Gubernatura prometió en el primer debate de aspirantes al Ejecutivo estatal crear unidades especializadas para atender a mujeres victimas de violencia.

“Para entender esta demanda tenemos que coordinar de manera efectiva los cuerpos de seguridad”, dijo.

También, aseguro que atenderá a los policías en cuanto sueldos y prestaciones, así como dotar a las viudas de elementos y sus hijos con apoyos económicos y becas.

“Tenemos que ver al policía como una persona”, expresó.

18:54

Atacaré los rezagos del PRIAN: Rocha

El candidato de Morena y el Partido Sinaloense, Rubén Rocha Moya, aseguró que vencerá los rezagos de los gobiernos del PRIAN, quienes han gobernado Sinaloa, a través de generar un corredor comercial con el norte, además de modernizar Mazatlán y Culiacán como destinos de negocios, en Guasave y Los Mochis señaló que buscará desarrollo, así como en los municipios de los altos apoyar a los pueblos mágicos.

La infraestructura del estado, como la construcción de las presas Pichachos y Santa María, seguirán para continuar con la inversión federal y estatal, estos comentarios fueron emitidos durante su cuarta participación en el debate de candidatos y candidatas a la gubernatura.