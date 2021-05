Debaten candidatos para el Distrito 05 sobre salud, inseguridad y empleo; hacen reclamos a Yadira Marcos

Como parte de los ejercicios democráticos que está llevando a cabo el Instituto Nacional Electoral en Sinaloa, los candidatos para una diputación federal por el Distrito 05 tuvieron un debate en el cual dieron a conocer sus propuestas y expresaron su opinión sobre distintos ejes de la sociedad.

El debate se realizó con la participación de 6 candidatos. Por orden previamente establecido, la candidata Mariana Peñuelas Mondaca, del partido Fuerza por México, expuso sus propuestas las cuales son un apoyo principal a sectores vulnerable de la población, diciendo así que una de las cosas que haría es la donación de la mitad de su sueldo para el apoyo a esta población.

En el resto de sus participaciones, destacó que la inseguridad es uno de los principales problemas que daña a la sociedad, y que para reducir el fenómeno de la inseguridad es importante impulsar políticas integrales, el apoyo a los jóvenes en materia de empleos y el desarrollo social.

El segundo candidato en participar fue Francisco López Sánchez, del Partido Encuentro Solidario, quien destacó la lamentable situación en la que se encuentra el País.

López Sánchez propuso una nueva política pública en el País, y señaló las deficiencias de Yadira Marcos durante su desempeño como diputada federal.

En su tema a exponer, señaló que en la corrupción el problema no es legislativo, sino conductual y esto es algo que no se ha podido erradicar, y no se les ha sabido dar sanciones.

Dijo es un binomio, no un monomio, la responsabilidad es compartida, ya que no solo le corresponde a las autoridades o los servidores públicos.

En el tercer lugar de participación estuvo Mario Luis Tostado Lara, del partido Redes Sociales Progresistas, que durante su primera intervención destacó sus logros durante su desempeño en la Secretaría de Desarrollo Económico, apoyando a los emprendedores.

Externó su preocupación por la actual situación económica que ha dejado daños en la sociedad, por lo que la reactivación económica es uno de sus ejes principales de trabajo.

Sobre el empleo y desarrollo económico, destacó el impulsar políticas públicas para garantizar buenas prácticas de higiene y salud en el sector turístico, en el sistema educativo el fomento a la cultura emprendedora desde muy temprana edad y traer de vuelta programas que funcionaron en el 2018, pero que quedaron fuera por esta nueva administración de Morena.

La candidata por la coalición Morena, PT y PVEM, Nancy Yadira Santiago Marcos, fue la cuarta en el orden preasignado, y durante su primera participación propuso trabajar para todos los sinaloenses, y señaló aquellos políticos que se han servido y no servido a la ciudadanía, y que uno de los ejes para trabajar es la generación de recursos y empleos, así como reforzar apoyos a los jóvenes emprendedores sin intermediarios.

En el tema de servicios de salud que le tocó exponer, la candidata señaló que al inicio del sexenio se detectaron 626 hospitales en abandono, sin recursos, ni materiales médicos, ya que entre el 2014 y 2018 se contrataron 123 empresas fantasma que desviaron 121 millones de pesos.

Sobre los señalamientos ante el respaldo a la desaparición de diferentes organismo o apoyos, indicó que el engaño del seguro popular es para que los opositores hagan una falsa campaña y que la creación del Insabi es para dar un servicio universal, además de también buscar terminar con el acaparamiento de medicinas.

En el quinto lugar de participación estuvo el candidato por la alianza Va por Sinaloa, que comprende los partidos PAN, PRI y PRD, Sergio Raúl Esquer Peiro, quien señaló que entró a esta contienda porque no podía quedarse solo como un espectador, sino actuar mediante el poder legislativo.

Esquer Peiro hizo señalamientos a Yadira Marcos y le mencionó la cancelación de los programas como Prospera, Estancias Infantiles, empleo temporal, entre otros, en los cuales la ex legisladora votó a favor de algunas de sus desapariciones.

El candidato de la alianza Va por Sinaloa señaló directamente a la candidata Yadira Marcos y el partido Morena resaltando las cientos de miles de muertes por Covid-19 y el lucro que se ha hecho con las vacunas y la condición al voto.

Dijo que Marcos representa a un gobierno de incompetencia y retrocesos, además del incremento de inseguridad y pobreza.

Expuso los votos de Yadira Marcos durante su trabajo legislativo, señalando específicamente cuando votó a favor de desaparecer las estancias infantiles.

En el último turno, el candidato Roberto Ramsés Cruz Castro dijo que hay dos opciones, regresar al pasado o estar con quienes nunca te han abandonado, refiriéndose a las opciones de candidatos, y que uno de sus principales objetivos es conseguir recursos para los apoyos que se brindan a la sociedad.

Durante su intervención hizo señalamientos a la candidata de Morena y su desempeño.

Reclamó a la candidata Yadira Marcos la desatención de los menores con cáncer y sus votos en contra para generar mejores condiciones en el sector salud, así como la desaparición de programas como Prospera y las estancias infantiles.

En su exposición sobre el tema educativo, señaló lo hechos de cuando el gobierno del PRI llegó y arrebató el derecho a los uniformes escolares, destacó su trabajo durante nueve meses para recuperar esto durante su periodo legislativo.

“Ya es tiempo de tener diputados de la estatura de los niños”, indicó.

Cruz Castro destacó su trabajo con los jóvenes y niños impulsando el apoyo en la educación.

Expuso su apoyo a los maestros y alumnos gestionando tablets y herramientas tecnológicas, lo cual dijo a su consideración esto también es educación, ya que ahora en la pandemia muchos de ellos no tuvieron los recursos necesarios para seguir estudiando.

El candidato señaló que el verdadero voto útil es no volver a votar por quienes no han dado resultados, y refirió los grandes gastos que se han realizado en campaña por parte de algunos candidatos de esta contienda.