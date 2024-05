CULIACÁN._ Ante la ausencia de Morena y Partido Verde en el segundo debate por el Senado de la República, el delegado del Instituto Nacional Electoral en Sinaloa Jorge Luis Ruelas Miranda, explicó que el ejercicio no es obligatorio.

El titular del INE en el estado expuso que no se podría sancionar a quiénes decidieron no asistir al encuentro democrático.

“Nosotros somos respetuosos de las estrategias de los partidos. Hay que recordar que estos no eran obligatorios”, dijo.

“Los debates no son obligatorios, no están en la ley, y nosotros hacemos invitaciones siempre deseando que participen todos por la importancia que tiene y por el derecho que tiene la ciudadanía de conocer las propuestas de ellos, pero no los podemos obligar tampoco, y tampoco pueden ser sancionados por no asistir a un debate”.

Esta semana se hizo pública la decisión de Morena Sinaloa de no asistir al segundo debate por el Senado de la República, pues el INE no atendió recomendaciones realizadas por el partido para cambiar el formato del encuentro.

Después de esta decisión, el Partido Verde también se sumó a la negativa de presentarse al encuentro.

A nivel nacional, Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo se encuentran arropando a Claudia Sheinbaum Pardo por la Presidencia de México.

Sobre la declinación a asistir, Enrique Inzunza Cázarez candidato al Senado de la República por Morena, declaró que el INE favorece con el formato del debate a la coalición Fuerza y Corazón por México.

Ruelas Miranda explicó que el enlace de Morena con el INE aplaudió la organización del debate, contrario a lo expuesto por el candidato morenista.

“Yo creo que él debería hablar con su enlace, porque el enlace que mandaron aquí lo único que hizo fue felicitarnos por la organización del primer debate”, mencionó.