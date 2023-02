El regidor Sadol Osorio Porras criticó que el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, gastó un millón de pesos para remodelar su oficina.

“Creo que hay prioridades que se tienen que valorar y una de ellas no debe ser tener una oficina de lujo”, sentenció.

“Y más de un millón de pesos, porque hay que decirlo, en cosas que simple y sencillamente no son necesarias, pues habla de que no hay ese sentido humano que se requiere”.

El lunes Noroeste publicó información sobre la remodelación a la oficina del Presidente Municipal, la cual costó un millón 21 mil 628 pesos, de acuerdo con información obtenida vía acceso a la información.

Osorio Porras reprobó la remodelación del despacho, y señaló que las autoridades deben priorizar lo que necesita el municipio, como camiones barredoras, grúas, luminarias, o la rotulación e identificación de los carros oficiales, tema que no han resuelto.

“Que vean las necesidades de Culiacán y luego que ya tomen esas decisiones tan, a mí se me hacen muy materiales, muy de plano que no tiene ese sentido humano, hay muchas necesidades como para andar arreglando las oficinas y cambiando sus silloncitos, porque no está bien decorada su oficina”, recalcó el regidor.

“No hay muchísimas cosas, eso es lo que tiene que priorizar y dejarse de andar gastando en situaciones banales”.