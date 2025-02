Deben asumir responsabilidad, no distribuirla: Tere Guerra por donaciones para pago de sanción en la UAS

CULIACÁN._ Los funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa acusados por delitos de corrupción deben asumir sus responsabilidades, y pagar por su cuenta los 20 millones de pesos estipulados como acuerdo reparatorio, para suspender los procesos penales en su contra, consideró la Diputada María Teresa Guerra Ochoa.

La Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado cuestionó que la UAS promueva un mecanismo para que su comunidad y sociedad en general cooperen para reunir los 20 millones de pesos.

Advirtió que el uso de las cuentas bancarias de la casa rosalina para recaudar estos fondos podría suponer otra falta administrativa.

“Se supone que es una condena para ellos, no es una condena que deba distribuirse socialmente, sino que hay que asumir la responsabilidad y creo que distribuir la aportación habla, de alguna manera, de que no se está asumiendo como una responsabilidad propia sino que se está derivando en una colectividad que no es parte, que no fue parte de ese proceso.

“No debería, porque no fue una responsabilidad institucional sino una responsabilidad individualizada, y creo que no debería hacerse ese uso tan discrecional de cuentas, pero además se puede incurrir en una responsabilidad administrativa”, declaró.

“Fue un tema personal, hubo ciertos funcionarios que fueron señalados y creo que, en todo caso, si optaron por esa decisión de llegar a un acuerdo, lo deben de asumir tal cual”, dijo Tere Guerra.

Cuestionó que el monto acordado por los ex directivos universitarios con la Fiscalía General del Estado representen el 3.73 por ciento de los 535 millones 784 mil pesos por los cuales se les acusaba de ejercer indebidamente.

En ese sentido, deslindó que debe ser las autoridades de procuración de justicia las que expliquen por qué aceptaron esa cantidad.

“Siento que sí aparece la cantidad muy pequeña comparado con el monto del cual se hacían los señalamientos, del cual se abrió el expediente. Por eso me parece todavía más cuestionable el procedimiento que se quiere hacer de pedir esa cooperación.

“Están asumiendo una responsabilidad, creo que sí se ve como muy desproporcionado, pero bueno, eso le corresponde a las autoridades que fueron las que aceptaron en la Fiscalía ese acuerdo”, apuntó la Diputada Guerra Ochoa.