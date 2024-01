CULIACÁN._ Lo ideal sería hacer una auditoría a la nómina de la Universidad Autónoma de Sinaloa, UAS, para saber si en realidad todo el personal labora en la institución, consideró el académico Jorge Ibarra Martínez después que las autoridades universitarias anunciaron que no había dinero para pagar la primera quincena de enero.

El presidente de la asociación Civitas Universidad señaló que aparte de los malos manejos de recursos y falta de transparencia en la UAS, hay una nómina que año con año crece de forma irresponsable.

“Hay un incremento en la carga del número de trabajadores, con todas las prestaciones y salarios, por lo tanto, llega un punto en que la Universidad se ve en la imposibilidad de completar el pago a todos esos trabajadores”.

El académico puntualizó que deben poner atención en varios aspectos de la nómina de la UAS, por ejemplo, cuántos trabajadores hay, cuántos aumentan cada año, las posibilidades que tiene la institución con el presupuesto que se le otorga y ver si el aumento de la nómina se hace por medio de un estudio.

La Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado de Sinaloa deben involucrarse en el tema, se deben crear mesas de diálogo para ver cuál es el tamaño ideal de la institución, el dinero que se requiere para mantenerla y regularizar las contrataciones de los trabajadores, opinó.

Además, reconoció que se están tomando decisiones unilaterales dentro de la UAS al haber un conflicto entre las autoridades universitarias y estatales, aunque a los primeros les falta legitimidad para liderar estas negociaciones.

“Lo que yo creo es que las personas que están al frente de la Universidad ya no tienen legitimidad para negociar, ahí vemos que está el Rector destituido, Madueña Molina, no tiene nada que estar haciendo ahí; está Robespierre Lizárraga que está de forma ilegal usurpando un cargo que no le corresponde, entonces es muy difícil que ellos encabecen las negociaciones para gestionar lo que ocupa la Universidad”, dijo Ibarra Martínez.