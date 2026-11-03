$!Debieron concluir en septiembre y octubre dos etapas del malecón nuevo de Culiacán; siguen en obras

Las dos etapas de construcción del nuevo malecón margen izquierda de Culiacán debieron haber sido concluidas en septiembre y octubre de 2026, de acuerdo con los plazos establecidos en sus respectivos contratos; sin embargo, las obras no han sido entregadas y todavía continúan los trabajos en el sector. Durante un recorrido realizado por Noroeste se constató que la construcción sigue en proceso en la zona de la ribera del Río Culiacán, detrás del Congreso del Estado y hacia el sector de Villas del Río, donde esta semana la circulación se encuentra parcialmente abierta por la realización de los trabajos.

A la falta de conclusión de los proyectos se suma que el micrositio de seguimiento de obras públicas del Gobierno de Sinaloa no registra actualizaciones recientes sobre ninguna de las dos etapas. La plataforma mantiene congelados sus avances físicos en 84 y 61 por ciento, respectivamente, con información correspondiente al 9 de julio de 2026. Ambas obras representan contratos por un total de 601 millones 107 mil 180 pesos con 93 centavos.

La primera etapa, denominada Construcción de Malecón Margen Izquierda y Enlaces con Puentes Sector Pedro Infante, tiene un monto contratado de 295 millones 54 mil 377 pesos con 3 centavos. El contrato OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0603A-2025 fue firmado el 6 de marzo de 2025 y los trabajos comenzaron el 19 de marzo de ese año, con una duración prevista de 18 meses y 10 días. La fecha estimada de terminación era el 19 de septiembre de 2026. El registro del Gobierno estatal indica que esta primera etapa está a cargo de un grupo de empresas encabezado por Prefabricados del Pacífico, S.A. de C.V., junto con Edificación, Construcción y Maquinaria de Culiacán, Constructora y Servicios Angulo, Constructora Remco, Infraestructura Urbana de Sinaloa y Emilio Contreras Mendoza.

En su última actualización, la plataforma reportó que continuaban los trabajos de trazo y nivelación del terreno, nivelación de la base en las gasas del puente, así como relleno y compactación para la formación de banquetas. La segunda etapa del proyecto también aparece registrada en el micrositio gubernamental bajo la denominación Construcción de Malecón Margen Izquierda y Enlaces con Puentes Sector Pedro Infante, segunda etapa, en Culiacán Rosales, municipio de Culiacán. Esta fase cuenta con un contrato por 306 millones 52 mil 803 pesos con 90 centavos, otorgado mediante licitación pública a Jase Desarrollos, Construcción y Supervisión, y Obras y Servicios del Río.

Los trabajos comenzaron el 10 de abril de 2025 y tenían como fecha estimada de conclusión el 11 de octubre de 2026. No obstante, el portal de Obras Públicas mantiene su avance físico en 61 por ciento, sin modificaciones desde el 9 de julio. La última actualización señala que continuaban los trabajos de perforación de micropilotes en el puente Cañedo, así como labores de habilitación de acero para micropilotes. En conjunto, ambas etapas contemplan la construcción de un corredor vial y de infraestructura por la margen izquierda del río Culiacán, detrás del Congreso del Estado, con conexión hacia Villas del Río y el sector donde se ubican el Hospital de la Mujer y la Unidad de Servicios Estatales.

Aunque los trabajos continúan y existe circulación parcialmente habilitada en el sector, hasta el momento no se ha anunciado una fecha de entrega o inauguración del proyecto. La falta de actualización de los porcentajes no significa necesariamente que las obras permanezcan físicamente en los niveles reportados desde julio, pues existe la posibilidad de que los trabajos hayan avanzado sin que ese progreso se refleje en la plataforma. Sin embargo, el Gobierno estatal asumió la responsabilidad de mantener actualizada la información de los proyectos que ejecuta, particularmente cuando dispone de un micrositio destinado a transparentar el desarrollo de la obra pública, el ejercicio de los recursos y el cumplimiento de los plazos establecidos en los contratos. Lo anterior se asumió por el ex Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya en marzo de 2025.