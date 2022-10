Decepcionante que Mario Zamora haya votado a favor de que el Ejército continúe en la calle: PAN

CULIACÁN._ El voto del Senador Mario Zamora Gastélum a favor del dictamen que permitirá que el Ejército continúe en labores de seguridad hasta 2028 fue criticado por la dirigente del PAN Sinaloa, Roxana Rubio Valdez.

“Lamentable, decepcionante”, expresó, al señalar que el Senador priista primero dijo que votaría a favor.

“Después en contra. Salió con un video cuando él ya sabía, y lo sé de muy buena fuente, él sabía que se iba a bajar, que ya no se iba a discutir, que se iba a regresar a comisiones la reforma y ayer (martes) ya quedó claro”, criticó.

“Decepcionante porque él fue por la alianza, aquí en Sinaloa pues lo apoyamos todos los panistas, de corazón lo apoyamos, decepcionante. Por lo pronto sí les digo no va a haber aún acercamiento con el PRI aquí en Sinaloa, solamente va a haber con Movimiento Ciudadano, hasta ahorita, hay que esperar qué nos indica nuestro presidente nacional Marko Cortés”.

Rubio Valdez informó que se reunirá este miércoles a las 11:00 horas con el dirigente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres Félix, lo que no había hecho porque necesitaba la autorización de Marko Cortés, presidente nacional del PAN.

“Falta mucho para el 2024, creo que debemos empezar a construir y a ver qué dicen pero estoy, siempre lo dije desde un principio, quiero que Movimiento Ciudadano vaya con nosotros, estoy en esa tesitura”, comentó Rubio Valdez.

La dirigente panista reiteró que no buscará al PRI en Sinaloa a menos que el CEN del PAN le dé otra instrucción.

“No lo malinterpreten, yo no estoy peleada con ningún priista, tengo amigos priistas pero en cuestiones políticas yo no voy a tener ningún acercamiento para, en cuestiones políticas no voy a tener ningún acercamiento”, afirmó.