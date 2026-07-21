Declara Congreso de Sinaloa aprobada reforma contra la reelección y el nepotismo electoral

El Congreso de Sinaloa declaró aprobada la reforma a la Constitución Política del Estado en materia de no reelección, nepotismo electoral, tope presupuestario del Poder Legislativo y otras disposiciones, tras concluir el cómputo de los votos emitidos por los ayuntamientos.

La reforma, aprobada previamente por la 65 Legislatura el pasado 7 de julio, obtuvo el respaldo de 16 cabildos, con lo que se cumplió el requisito constitucional para su incorporación al texto de la Carta Magna estatal.

Los municipios que enviaron oportunamente su voto aprobatorio fueron Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Culiacán, Eldorado, Navolato, Elota, Cosalá, San Ignacio, Concordia y Escuinapa.

En el acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política también se precisa que, aunque los ayuntamientos de Juan José Ríos, Angostura, Mazatlán y Rosario aún no remitían su votación, ya se contaba con el respaldo de las dos terceras partes de los cabildos que exige la Constitución para declarar válida la reforma.

Por ello, sus votos fueron considerados aprobatorios para efectos del cómputo constitucional.

Con esta declaratoria aprobada por el Pleno, el decreto quedó incorporado de manera formal a la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

El Congreso instruyó remitir el decreto al Poder Ejecutivo para su promulgación y posterior publicación en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa.



La reforma aprobada

Con esta reforma, quienes ocupen la Gubernatura, una Diputación local, una Presidencia Municipal, una sindicatura en procuración o una regiduría, ya no podrán reelegirse de manera inmediata al terminar su periodo.

Además, se busca evitar el nepotismo en el servicio público. Esto significa que familiares directos, así como esposos o parejas de funcionarios que ocupen esos cargos, no podrán postularse de forma inmediata para sucederlos.

También establece que el presupuesto anual del Congreso del Estado no podrá ser mayor al 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos de Sinaloa, con excepción de los ajustes por inflación.