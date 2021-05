La historia de Rocha, contada en documentos

Después de una vida como maestro, dirigente sindical y funcionario de la Universidad Autónoma de Sinaloa, tanto de Guamúchil como de Culiacán, Rocha Moya coronó su carrera en la máxima casa de estudios en 1997, cuando finalizó su rectorado con apenas 48 años.

Después de ello, en 1998 fue candidato a Gobernador por el Partido de la Revolución Democrática y, aunque el ganador de esos comicios fue el priista Juan Millán Lizárraga, Rocha se convirtió en el candidato que más votos le ha dado al sol azteca, hasta la fecha.

Un sexenio después, en 2010, el ex Rector de la UAS reapareció en la vida pública como coordinador de asesores de Jesús Aguilar Padilla, el sucesor priista de Millán Lizárraga en la Gubernatura.

Otro sexenio más tarde, con la derrota de Jesús Vizcarra Calderón en Sinaloa y el triunfo de Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República, el grupo aguilarista se refugió en la administración federal.

Aguilar Padilla, por ejemplo, fue nombrado Subsecretario de Agricultura; Florentino Castro, quien llegó a ser Secretario de Educación Pública con Aguilar Padilla y coordinador de la campaña de Vizcarra, fue nombrado director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE.

Rocha Moya fue su subdirector de Capacitación y Servicios Educativos en el ISSSTE.

En su primera oportunidad de transparentar su situación patrimonial al iniciar a trabajar en la administración federal, el 26 de marzo de 2013, el hoy candidato a Gobernador de Sinaloa por Morena y el Partido Sinaloense no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales. Tampoco lo hizo al año siguiente.

Esta información es útil porque, entre otras cosas, la ciudadanía puede conocer el nivel socioeconómico con el que un servidor público llega al cargo y comparar después si es congruente el comportamiento de este estatus a su salida.

Fue el 28 de mayo de 2015 cuando ya Rocha Moya aceptó difundir su situación patrimonial. En esa ocasión declaró contar con dos casas: una comprada al contado en 1992, con valor de 650 mil pesos, la cual coincide en precio y características con la dada a conocer hoy como candidato a Gobernador.

Transparenta otra más adquirida a crédito en 2007 con valor de un millón 410 mil pesos. Este bien inmueble no está en el Registro Público de la Propiedad de Sinaloa. Se desconoce si aún la conserva o si la vendió.

Su ingreso anual en el periodo anterior como funcionario federal fue, en total, de un millón 948 mil 889 pesos, compuesto de los siguientes dos conceptos:

1. Como servidor público: un millón 119 mil 415 pesos. El 57 por ciento del total.

2. Bajo el concepto de “Otros”: 829 mil 474 pesos. El 43 por ciento del total.

Además, reportó un menaje de casa por 500 mil pesos; inversiones varias que sumaban un saldo por 259 mil 619 pesos; y adeudos por créditos hipotecarios y tarjetas de crédito que en esa fecha sumaban un saldo de 912 mil 316 pesos.

Al año siguiente, 2016, reportó las mismas casas, pero sus saldos en inversiones mejoraron 11 veces más redujo su deuda en un 10 por ciento.

Declaró ingresos anuales netos de 5 millones 183 mil 971 pesos. Es decir, un crecimiento casi tres veces mayor de un año a otro. Estuvo compuesto de esta manera:

1. Como servidor público: Un millón 476 mil 530 pesos. Un aumento anual del 32 por ciento.

2. Bajo el concepto de “Otros”: 3 millones 707 mil 441 pesos. Un crecimiento en este rubro cuatro veces mayor.

Su saldo en inversiones sumó 2 millones 893 mil 447 pesos, es decir, 11 veces más que el año anterior. Una parte de este salto se explica con uno de los tres saldos bancarios que Rocha reportó ese año, el cual era de 2 millones 117 mil 878 pesos, y un seguro con monto de 757 mil 469 pesos.

En calidad de subdirector federal de Capacitación y Servicios Educativos del ISSSTE, Rocha Moya logró finiquitar el saldo de 818 mil pesos que adeudaba de un crédito hipotecario, cuyo monto original fue de un millón 515 mil pesos. Es decir, en una sola exhibición saldó el 54 por ciento de esa deuda que adquirió el 26 de diciembre de 2006.

El 25 de junio de 2015, sin embargo, consiguió otro crédito hipotecario por 818 mil 009 pesos, al cual había abonado sólo 33 mil 998 pesos, por lo que en esta declaración de 2016, el ex Rector de la UAS informó que este nuevo adeudo, en esa fecha, era de 775 mil 163 pesos.

En total, en 2016, Rocha Moya declaró saldos de deudas por la cantidad de 817 mil 283. Es decir, 10 por ciento menos que la declaración del año anterior.

Para 2017, el año en el que el hoy candidato a Gobernador de Morena y del PAS dejó el mando de Florentino Castro en la administración federal para integrarse al Gabinete del priista Quirino Ordaz Coppel, ya no es posible conocer el comportamiento de su situación patrimonial a su salida del Gobierno de Peña Nieto.

“El servidor no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales”, informa la declaración de conclusión del 2 de marzo de 2017.

Paso por gobierno de Quirino Ordaz y el Senado

Rocha Moya estuvo sólo nueve meses como coordinador de asesores de Quirino Ordaz Coppel, actual Gobernador de Sinaloa.

Dejó el cargo para buscar la candidatura de Morena a la Senaduría en 2018, elección en la que Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia de México con alrededor de 30 millones de votos.

Quien fue Rector de la UAS a finales del Siglo 20 llegó a la curul senatorial ese mismo 2018.

Ni de su primer turno como funcionario estatal en el sexenio de Aguilar Padilla ni como Senador están disponibles al público sus declaraciones patrimoniales o de interés.

Ya en este año, como candidato a Gobernador, publicó su actual situación patrimonial en la plataforma http://3de3.coparmexsinaloa.org/ promovida por Coparmex Sinaloa, Transparencia Mexicana, Colectivo de Mujeres Activas de Sinaloa, Tomato Valley y la Red de Mujeres Anticorrupción de Sinaloa.

Ahí difunde que, en 2020, su último año como legislador en funciones, sumó un ingreso anual de 2 millones 886 mil 253 pesos, compuesto de dos conceptos:

1. Ingresos netos, recibidos durante el tiempo en el que se desempeñó como servidor público en el año inmediato anterior: Un millón 781 mil 49 pesos. Es decir, 62 por ciento del total.

2. Otros ingresos recibidos durante el tiempo en el que se desempeñó como servidor público en el año inmediato anterior: Un millón 105 mil 204 pesos. El 38 por ciento restante.

Nomás tengo una casa’: Rocha

Noroeste entrevistó a Rubén Rocha Moya, candidato a Gobernador de Sinaloa por Morena y el PAS, sobre las inconsistencias sobre sus bienes inmuebles entre su declaración patrimonial presentada este año y el Registro Público de la Propiedad y archivos del Impuesto Predial.

¿Por qué en su declaración patrimonial de 2021 no se declaran bienes que en anteriores años sí hizo públicos?

Porque a lo mejor ya no los tengo. ¿A cuáles se refiere?

Este año sólo declaró una casa y un carro que se sacó en un sorteo, candidato, por ejemplo, en el 2016 declaró un patrimonio de más de 3 millones y en el 2021 solo una casa de 650 mil pesos

Porque nomás tengo una casa. Es que la otra casa que tengo no es mía, la estoy pagando. Entonces, sólo tengo un carro porque es ese que me saqué en un sorteo. El otro carro que tengo estoy pagándolo, no lo he terminado de pagar, esa es la razón, que seguramente que ahora en mayo voy a terminarlo de pagar, pero no tengo otro, la casa que tengo se la debo al Fovissste.

¿Y la casa que aparece en el Registro Público de la Propiedad a su nombre en Las Quintas?

Es esa, la de 600 y tantos. (De acuerdo con archivos del Impuesto Predial, esta casa tiene un valor catastral de un millón 125 mil 560 pesos).

¿Y la del Fraccionamiento San Jorge, comprada en el 2016?

No, pero esa no es casa, es un terreno, debe de estar declarado como terreno.

Está bien, pero ese terreno no lo declaró y es un bien.

Se me hace muy raro que no se haya declarado. ¿Dónde está Omar? (el candidato le habla a su secretario particular, Omar López). A ver, el terreno ese de allá, de San Jorge, sí lo tengo, no lo he vendido, es mío, debe estar ahí, búsquenlo, deben encontrarlo.

¿Entonces la casa de Isla Musala no pertenece a usted?

No, la estoy pagando.

Imposible conocer posible conflicto de interés

La Secretaría de la Función Pública gestiona que los servidores públicos realicen anualmente declaraciones patrimoniales y de interés. No obstante, da la opción para que los funcionarios autoricen si se hacen públicos o quedan sólo como documentación interna de la SFP.

En ninguna de las cinco declaraciones que Rocha Moya hizo como funcionario federal aceptó transparentar sus posibles conflictos de interés.

“No estoy de acuerdo en hacer público mi posible conflicto de interés”, anotó el hoy candidato a Gobernador.

Sin embargo, en Sinaloa le fue detectado un conflicto de interés cuando fue funcionario estatal.

Noroeste, primero, y después la organización de la sociedad civil, Iniciativa Sinaloa, ubicaron y difundieron contratos a favor de Chocosa, la constructora de Rubén Rocha Ruiz, uno de los hijos del badiraguatense, cuando éste fue coordinador de asesores de los gobernadores Aguilar Padilla y Ordaz Coppel.