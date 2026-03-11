Declara Tribunal Electoral de Sinaloa violencia política de género contra Almendra Negrete

El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa resolvió por unanimidad que existió violencia política de género en la modalidad simbólica en perjuicio de la diputada local con licencia de Morena, Almendra Negrete, dentro del expediente relacionado con el conflicto que sostuvo con la activista y funcionaria pública Emma Zermeño.

Durante la sesión del órgano jurisdiccional electoral, los magistrados votaron a favor del proyecto de resolución con tres votos, declarando existente la conducta denunciada y estableciendo diversas medidas de protección y reparación.

Entre las determinaciones aprobadas, el tribunal ordenó a la denunciada cesar las opiniones o manifestaciones que puedan trastocar o afectar a la diputada, además de establecer una prohibición de acercarse o tener contacto con la denunciante.

Como parte de las medidas dictadas, también se instruyó que la denunciante reciba atención psicológica, como parte de las acciones contempladas para atender los efectos de la violencia política de género.

Asimismo, el Tribunal Electoral determinó dar vista a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Sinaloa y a la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, analicen los hechos y determinen lo que corresponda.

El caso había sido previamente revisado por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia que conoció del asunto antes de que el expediente fuera analizado nuevamente por el tribunal electoral local.

Con esta resolución, el órgano jurisdiccional estatal estableció que las conductas denunciadas sí constituyeron violencia política de género en su modalidad simbólica contra la legisladora con licencia.