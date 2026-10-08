$!Declaran sesión permanente por huracán Simon en Sinaloa; habilitan refugios temporales en el sur

La Gobernadora Graciela Domínguez Nava declaró en sesión permanente al Consejo Estatal de Protección Civil de Sinaloa, ante la inminente llegada del huracán Simon.
La Mandataria estatal exhortó a Fuerzas Armadas, gobiernos estatal y municipales, así como a cuerpos de auxilio, a mantener una coordinación para salvaguardar la vida y el patrimonio de los sinaloenses.
Subrayó la importancia de la colaboración para el bienestar de la población.
Esta activación del Consejo se da días después de los efectos generados por el huracán Polo, que causó afectaciones por mar de fondo y altos oleajes en zonas costeras de Ahome, Guasave, Angostura, Navolato, Culiacán y Eldorado.
Brigadas de Sebides y del DIF Sinaloa entregaron apoyos a las familias afectadas en esos municipios.
“Lo más importante es salvaguardar las vidas, los bienes, pero lo más importante siempre es la vida”, expresó Graciela Domínguez Nava, Gobernadora de Sinaloa, al finalizar la sesión y reconocer la preparación de las corporaciones y ayuntamientos.
Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza, Presidente Municipal de Navolato, agradeció el apoyo brindado por la Gobernadora tras el paso de “Polo”, que afectó a ocho campos pesqueros.
Informó que 260 familias tuvieron ingresos de agua de mar en sus casas de forma repentina.
El huracán Simon se encuentra en el Océano Pacífico, a 580 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.
Actualmente presenta vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora y rachas de 120 kilómetros por hora, desplazándose a 7 kilómetros por hora en dirección oeste.
Se estima que “Simon” alcance la categoría 3 durante el fin de semana.
Su impacto se pronostica entre el norte de Nayarit y el sur de Sinaloa, entre la noche del domingo 11 y la madrugada del lunes 12 de octubre.
Se emitió alerta para los municipios sinaloenses de Escuinapa, Rosario, Mazatlán, San Ignacio y Elota, donde se esperan lluvias fuertes de 50 a 75 milímetros cúbicos.
Roy Navarrete Cuevas, director del Instituto Estatal de Protección Civil, informó que se han habilitado 136 refugios temporales. Estos centros tienen capacidad para albergar a 51 mil 201 personas.
Navarrete Cuevas destacó que el objetivo es establecer acciones de coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno, organismos de auxilio y la sociedad.
Estas acciones buscan la prevención, previsión y preparación para la reducción de riesgos, priorizando la protección de la vida y el patrimonio.
En la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil participaron el Vicealmirante Martín Felipe de Jesús Santillán Murillo, Comandante de la Cuarta Región Naval; el General de Brigada Carlos Alberto Guerrero Curiel, Comandante de la Novena Zona Militar; y representantes de Conagua y la Comisión Federal de Electricidad.
Presidentes municipales también informaron que instalarán sus respectivos Consejos Municipales de Protección Civil.