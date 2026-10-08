$!Declaran sesión permanente por huracán Simon en Sinaloa; habilitan refugios temporales en el sur

La Gobernadora Graciela Domínguez Nava declaró en sesión permanente al Consejo Estatal de Protección Civil de Sinaloa, ante la inminente llegada del huracán Simon.

La Mandataria estatal exhortó a Fuerzas Armadas, gobiernos estatal y municipales, así como a cuerpos de auxilio, a mantener una coordinación para salvaguardar la vida y el patrimonio de los sinaloenses.

Subrayó la importancia de la colaboración para el bienestar de la población.

Esta activación del Consejo se da días después de los efectos generados por el huracán Polo, que causó afectaciones por mar de fondo y altos oleajes en zonas costeras de Ahome, Guasave, Angostura, Navolato, Culiacán y Eldorado.

Brigadas de Sebides y del DIF Sinaloa entregaron apoyos a las familias afectadas en esos municipios.

“Lo más importante es salvaguardar las vidas, los bienes, pero lo más importante siempre es la vida”, expresó Graciela Domínguez Nava, Gobernadora de Sinaloa, al finalizar la sesión y reconocer la preparación de las corporaciones y ayuntamientos.