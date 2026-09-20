Culiacán

Decomisan lona no autorizada en acceso a evento de Sheinbaum en Culiacán

El material fue retenido durante el filtro de seguridad instalado en la Feria Ganadera, donde se realizará el evento de la Presidenta este domingo
Belem Angulo | Jesús Verdugo |
20/09/2026 11:32
20/09/2026 11:32

CULIACÁN._ Una lona que no contaba con autorización para ingresar al evento de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue decomisada este domingo en el filtro de seguridad instalado en uno de los accesos a la Feria Ganadera de Culiacán.

El material fue detectado por el personal encargado de revisar a las personas que ingresan al recinto, como parte del operativo implementado previo al evento que Sheinbaum Pardo encabezará en la capital sinaloense.

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La lona no manifestaba respaldo a la Cuarta Transformación, a Morena ni a la Presidenta.

El decomiso ocurrió mientras simpatizantes, trabajadores de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como asistentes provenientes de distintos puntos del estado, comenzaban a concentrarse en el recinto.

Otros carteles también han sido retirados a los asistentes.

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El evento presidencial está programado para iniciar alrededor de las 13:30 horas y se prevé la asistencia de miles de personas.

Los accesos a la Feria Ganadera mantienen filtros de seguridad para revisar a los asistentes y los objetos que pretenden ingresar al lugar.

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