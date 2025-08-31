$!Decomiso de armas en Sinaloa se triplica tras guerra del crimen organizado

CULIACÁN._ El aseguramiento de armas en Sinaloa alcanzó un nivel histórico durante 2024, impulsado por el estallido de la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa que inició el 9 de septiembre.

De acuerdo con el Estudio sobre Seguridad y Justicia en el Estado de Sinaloa, Diagnóstico 2024, elaborado por la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el año pasado se decomisaron mil 448 armas, una cifra tres veces mayor a la registrada en los últimos cinco años.

El registro histórico muestra que en 2019 se aseguraron 480 armas, en 2020 fueron 496, en 2021 sumaron 491, mientras que en 2022 y 2023 la cifra llegó a 570 en cada año.