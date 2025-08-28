Defender a Noroña es darle la espalda al pueblo que sufre la violencia, acusa PRI Sinaloa

Al respaldar al Senador Gerardo Fernández Noroña, la dirigencia estatal de Morena le da la espalda al pueblo de Sinaloa que ha sufrido una ola de violencia durante casi un año, acusó el Partido Revolucionario Institucional en el estado.

El 27 de agosto, los senadores Fernández Noroña, de Morena; y Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, del PRI, se empujaron y jalonearon al término de la sesión del Congreso de la Unión. Como reacción, Morena Sinaloa emitió un comunicado para respaldar al Senador de su facción y llamar a los demás militantes a conducirse con respeto.

“No deja de sorprendernos el cinismo y la desfachatez con que el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sinaloa emite un comunicado oficial en defensa de un político patán y vulgar como Gerardo Fernández Noroña, en lugar de responder al dolor y a la tragedia de miles de familias sinaloenses causadas por un narco Gobernador como [Rubén] Rocha Moya, que ha provocado una guerra por estar involucrado con los criminales y que todo Sinaloa lo sabe”, se lee en el desplegado del PRI.

“Defender a Noroña es darle la espalda al pueblo de Sinaloa; es renunciar a la obligación mínima de gobernar con responsabilidad y ponerse al servicio de un proyecto de poder que desprecia la seguridad y la dignidad de la ciudadanía y que sólo ve por sus intereses”.

La dirigencia tricolor criticó que en casi un año, donde se han presentado más de mil 900 homicidios, mil 800 desapariciones y 6 mil 645 robos de vehículos, el partido guinda no se pronunció al respecto como ahora hicieron para defender al Senador Fernández Noroña.

“En 353 días de violencia imparable en donde las y los sinaloenses vivimos en estado de alerta permanente, Morena guardó silencio absoluto. No hubo una palabra de respaldo a las víctimas, ni un solo gesto de solidaridad con las familias que sufren la violencia. Pero sí tienen tiempo para justificar a un personaje que representa lo peor de la política: intolerancia, insultos y autoritarismo como Gerardo Fernández Noroña”, apunta el posicionamiento.

“En el PRI no nos vamos a quedar callados. Aquí sí damos la cara, aquí sí hablamos con carácter y aquí sí defendemos a las familias sinaloenses. Como quieran y como sea, vamos a defender a México frente a las atrocidades de los gobiernos de Morena”.