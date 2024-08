El Presidente Municipal, Juan de Dios Gámez Mendívil, defendió que en Culiacán hay buenos resultados en materia de seguridad, gracias al plan de prevención de delitos desplegado en la capital.

Sin embargo, Juan de Dios Gámez omitió pronunciarse acerca del número de homicidios dolosos registrados en el municipio, en cambio, respaldó estos resultados en la baja incidencia delictiva en rubros como el robo a transeúntes, de vehículos o vandalismo contra planteles educativos en la ciudad.

“En lo que va del año prácticamente no ha habido ningún reporte de robo a comercio en el centro urbano, ni a transeúntes. Si revisamos la estadística con respecto a robo de vehículo en los últimos años, con lo que va de este año, vemos una baja significativa, por lo menos de 40 puntos de disminución con esto. Ya está por iniciar el ciclo escolar, y a diferencia de otros años, vemos que no hay en este momento, y así lo ha comunicado la Secretaría de Educación Pública del Estado, que no ha habido ningún plantel educativo que haya sido vandalizado.

“¿A qué voy? Que el trabajo que hemos venido realizando en materia de construcción para la paz y en materia de prevenir delitos ha dado resultados, tan así que ahí están estos datos, que no son propios del Ayuntamiento, simplemente nosotros estamos mencionando en este momento; y que el programa permanente de reclutamiento de policías está dando resultados”, aseguró.

En ese sentido, destacó que han mejorado las condiciones de seguridad de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, lo que les permitió contar con más efectivos y, con ello, mejor cobertura.

Refirió a puntos estratégicos como casetas de la Policía Municipal en distintos puntos de la ciudad, o despliegue de elementos en sitios de gran afluencia, como el Parque Las Riberas.

“Ya tenemos la manera de volver a reabrir operaciones con estos trabajos preventivos en el centro, estos escuadrones, etcétera. Ahí están los resultados”.

En lo que va de agosto, en Culiacán han sido localizadas hasta 15 personas asesinadas. Entre los casos destacan siete personas muertas producto de un enfrentamiento armado entre cuerpos de seguridad federal y civiles armados en la comunidad Loma de Redo, sindicatura de Quilá.