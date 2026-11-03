Defiende Ayuntamiento de Culiacán vigencia de licencia de Gámez Mendívil

El Ayuntamiento de Culiacán defendió la vigencia de la licencia que solicitó el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil para separarse del cargo, luego de que la regidora priista Érika Sánchez Martínez planteara revisar su situación al cumplirse seis meses de su aprobación.

La Presidenta Municipal provisional, Ana Miriam Ramos Villarreal, consideró que el estatus de la licencia se mantendrá mientras continúe la investigación a la que está sujeto Gámez Mendívil.

Ramos Villarreal agregó que, si la situación cambia, deberán realizarse los procedimientos correspondientes.

“El presidente con licencia se sometió o está en una investigación... entonces entiendo que en tanto la investigación continúa, pues el estatus de su licencia será el mismo, ya habría que saber qué es una vez que este estatus de la licencia cambia, pues ya será pues se tendrá que hacerlo lo conducente”.

Por su parte, el Secretario del Ayuntamiento, José Ernesto Peñuelas Castellanos, sostuvo que el permiso continúa vigente porque fue aprobado por unanimidad por el Cabildo el 1 de mayo.

“Es una licencia que se mantiene vigente porque es un acuerdo de Cabildo”, afirmó.

Explicó que la solicitud se presentó por un periodo mayor a 10 días, conforme a los términos constitucionales y a la Ley de Gobierno Municipal, por lo que correspondía designar a una persona para ocupar provisionalmente la Presidencia Municipal.

En esa misma sesión, los integrantes del Cabildo aprobaron que Ana Miriam Ramos Villarreal, entonces Síndica Procuradora, asumiera el cargo de presidenta municipal provisional.

Peñuelas Castellanos señaló que, durante la sesión del viernes, Erika Sánchez entregó un documento a los integrantes del Cabildo en el que expuso argumentos sobre la interpretación de la legislación respecto al plazo de la licencia.

“Se hará lo propio para, efectivamente, cada uno de ellos hacer una examinación o un análisis de lo que ella ahí expone”, indicó.

Cuestionado sobre si el permiso ya venció, el funcionario reiteró que el acuerdo del 1 de mayo sigue vigente y no precisó una fecha de vencimiento.

“Esa licencia está aprobada por unanimidad, entonces es el acuerdo que prevalece”, insistió.