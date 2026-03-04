Defiende Congreso legalidad del desafuero de Vargas; confían en que Corte les dará la razón

El Congreso de Sinaloa actuó con apego a la ley al aprobar el desafuero del ex alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, afirmó la presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa.

La legisladora sostuvo que existen documentos que prueban que el Ayuntamiento sí fue notificado del procedimiento.

Señaló que la controversia constitucional 206/2025 promovida por Vargas Landeros cuestiona principalmente el tema de la notificación al Cabildo; sin embargo, aseguró que el Congreso cuenta con documentos oficiales que demuestran que el aviso se realizó el 29 de abril de 2025.

Explicó que la notificación fue recibida en el propio Ayuntamiento de Ahome y cuenta con el sello oficial del municipio y la firma de personal del gobierno local, por lo que, dijo, se considera que el entonces alcalde fue notificado en su carácter de representante del Cabildo.

“Nosotros queremos decir que el 29 de abril se hizo la notificación, hay un documento oficial, ese documento cuenta con el sello del municipio de Ahome, no fue recibido de manera directa, personal y en el domicilio particular de Gerardo Vargas, fue recibida en el ayuntamiento y en el sello del ayuntamiento y está firmado por personal del ayuntamiento”, indicó.

Guerra Ochoa sostuvo que además existe un acuerdo de Cabildo del 5 de mayo de 2025, firmado por los regidores, en el que se toma protesta a Antonio Menéndez como alcalde sustituto, lo que, afirmó, demuestra que los integrantes del Ayuntamiento tenían conocimiento del proceso.

La Diputada explicó que el aplazamiento del análisis del caso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se debió a que el ministro ponente no tenía a la vista todos los documentos enviados por el Congreso, los cuales estaban integrados en otro expediente relacionado con un recurso de reclamación.

Ese recurso, agregó, está a cargo de la ministra María Estela Ríos González.

La presidenta de la Jucopo afirmó que el Congreso solicitó que se integraran todos los documentos al expediente, incluyendo las firmas de regidores y constancias de notificación, por lo que ahora los ministros podrán analizarlos.

“Estos se presentaron desde que se hace el recurso de reclamación por la misión. Solamente que ese recurso de reclamación está con nuestra ministra ponente. Entonces, lo que se hace es pedirles que conecten un documento con otro”, apuntó.

Asimismo, señaló que cuando Vargas Landeros presentó la controversia constitucional, en agosto de 2025, ya no representaba al Ayuntamiento de Ahome, por lo que consideró que el recurso carece de legitimidad.

“No tenemos absolutamente ninguna duda que al igual que los otros recursos legales, vamos a salir adelante como Congreso porque la legalidad del acuerdo número 80 tomado el 2 de mayo del 2025 no está en duda”, afirmó.