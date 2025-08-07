Defiende Diputado reforma electoral de Sheinbaum; ‘No se trata de imponer sino de transformar’, dice

La reforma electoral propuesta y que busca encaminar la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no busca imponer sino transformar la vida democrática del País, defendió el Diputado local Rodolfo Valenzuela Sánchez.

El parlamentario del Partido Verde aseguró que el primer paso para continuar con esta iniciativa debe ser escuchar a la ciudadanía y que esté consciente del trasfondo de este proyecto, pero será hasta después de eso que habrá oportunidad de involucrar a partidos políticos.

”Es bueno que hablemos de esto, no se trata de imponer sino de transformar, la Presidenta Claudia lo ha dicho con claridad. No habrá imposiciones, habrá diálogo y eso empieza con la gente”.

”Lo primero es escuchar al pueblo, después vendrá el diálogo con los partidos. Así se construyen los verdaderos consensos, desde abajo, con la gente al centro”, manifestó Valenzuela Sánchez.

Insistió que las propuestas planteadas hasta ahora, como eliminar a los cargos de representación proporcional o plurinominales o crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas en sustitución del INE, valen la pena para ser debatidas a fondo, con apertura y responsabilidad.

“En la 4T creemos que la representación se gana con esfuerzo, con votos y con compromiso, no por privilegios heredados o curules regaladas. La democracia se defiende, no se simula”.

Respecto a disminuir el financiamiento público a las facciones políticas, dijo, esto se sustenta en que el País requiere de instituciones más fortalecidas que aseguren una democracia real.

Por ello, respaldó, no debe destinarse mucho recurso para las estructuras y organizaciones de los partidos políticos, ya que el erario debe servirle a la sociedad.

“México necesita instituciones más eficientes, menos burocracia y más democracia real. Esta reforma será un traje a la medida del pueblo, no de los de siempre. Lo que viene no es para unos cuantos, es para todas y todos”, aseveró.