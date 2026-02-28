Defiende Enrique Inzunza actuación de Sheinbaum ante violencia en Sinaloa

El Senador de la República por Morena, Enrique Inzunza Cázares defendió la actuación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo frente a la crisis de violencia que enfrenta Sinaloa.

Durante el evento encabezado por la Mandataria federal en Culiacán, el legislador señaló que el problema se atiende de manera permanente con presencia de fuerzas federales y coordinación con autoridades estatales.

“Hay una coordinación absolutamente plena entre el gobierno del Estado y las fuerzas federales y evidentemente es un problema complejo, pero nunca se ha dejado de atender la responsabilidad. Los sinaloenses, las sinaloenses le damos nuestro respaldo a la presidenta como comandanta suprema de las Fuerzas Armadas y creo que los resultados se van a ir anotando gradualmente”, resaltó.

No obstante, reconoció que mientras continúen los hechos violentos que afectan a las familias, nadie puede declararse satisfecho con la situación de seguridad.

“Satisfecho, desde luego que no, porque mientras sigan ocurriendo hechos que enlutan a familias de Sinaloa y de México, nadie puede estar satisfecho. Sí, creo que la presidenta ha respondido con un ejercicio congruente. Ella no quita el dedo del renglón”.

Sostuvo que la estrategia de seguridad se mantiene como un tema prioritario para el gobierno federal, al tratarse de una problemática compleja que se dejó crecer durante muchos años.

Señaló que, además del uso de la fuerza, es necesario atender las causas de la violencia mediante oportunidades para los jóvenes.

“Es un problema que se dejó crecer por muchos, muchos años, tiene muchas aristas, pero la Presidenta está haciendo la parte que le corresponde y creo que en la medida que vayamos generando un país más justo, más igualitario... cuando haya condiciones para que todos veamos los jóvenes, especialmente en el trabajo en honrado un proyecto de vida digno, creo que las cosas van a afianzarse hacia un país con paz y seguridad e igualdad”.

Envió un mensaje de solidaridad a las familias afectadas por la violencia.

Señaló que ante la pérdida de seres queridos “las palabras sobran” y que deben ser los resultados los que respondan a la ciudadanía.

“Yo un abrazo muy solidario, me duele, me lastima, me entristece, mucho me entristece y creo que trabajando juntos. No hay mucho que decir a quien le ha perdido un familiar, la verdad, las palabras sobran. No me gusta incurrir en eso, las palabras sobran”.