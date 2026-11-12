Defiende Gobernadora de Sinaloa presupuesto federal 2027; destaca inversión en seguridad y programas sociales

La continuidad de los programas sociales y los recursos destinados a seguridad pública y al subsidio de energía eléctrica fueron los argumentos con los que la Gobernadora Graciela Domínguez Nava defendió la orientación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027.

Cuestionada sobre la distribución de los recursos federales, la Mandataria sostuvo que los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación deben mantener la política social de bienestar y garantizar que los apoyos dirigidos a distintos sectores de la población tengan suficiencia presupuestal.

“Lo que nosotros podemos decir es que el gobierno no puede renunciar a la política social de bienestar. Los gobiernos de la cuarta transformación tienen que seguir consolidando un presupuesto en esa línea”, expresó.

Domínguez Nava mencionó que entre las prioridades deben mantenerse las pensiones para adultos mayores, las becas para estudiantes y programas como Bienpesca, al considerar que estos apoyos ya representan derechos para sus beneficiarios.

“No podemos dejar en riesgo el pago de las pensiones a los adultos mayores, las becas a los jóvenes estudiantes, los programas como Bienpesca”, señaló.

La Gobernadora también destacó los recursos anunciados por el Gobierno Federal para Sinaloa, entre ellos una inversión de 900 millones de pesos en materia de seguridad pública, presentada por el Secretario de Seguridad Pública durante una visita a la entidad.

A esto sumó la ampliación del subsidio a la tarifa de energía eléctrica, que permitirá extender un mes el apoyo para las familias sinaloenses durante 2027.

Consideró que estas medidas representan buenas noticias para el estado y defendió que el gasto público mantenga como prioridad los programas sociales y la atención de las necesidades de la población.