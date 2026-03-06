Defiende Rocha al Congreso de Sinaloa por desafuero de Vargas Landeros; ‘todo está bien hecho’, dice

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, defendió al Congreso del Estado en el proceso mediante el cual se retiró del cargo al entonces Alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, caso que actualmente revisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Mandatario señaló que el proyecto que se revisa en la Corte forma parte del proceso de defensa del ex funcionario.

“Es un proyecto que está ahí y que tiene que ver con la defensa que está haciendo Gerardo de su caso y tiene todo el derecho de hacerlo”, dijo.

Sin embargo, sostuvo que el procedimiento realizado por el Congreso fue correcto.

“Todo está hecho bien, perfectamente bien. Y va a salir bien”, aseguró.

El Gobernador agregó que funcionarios han estado revisando el caso y entregando documentación ante la Corte.

Señaló que será el máximo tribunal quien tome la decisión final sobre el caso.

“Allá están los diputados, están yendo con los ministros, están viendo, están entregando la documentación, estamos bien, no tenemos ningún problema por eso, finalmente, pues atenernos al buen juicio de los juristas que son los de la corte, pues resuelve como debe resolver”.

El pasado martes 3 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó la discusión sobre la posible restitución de Vargas Landeros como Alcalde de Ahome.

El proyecto propone anular el acuerdo con el que el Congreso del Estado de Sinaloa lo desaforó y separó del cargo en mayo de 2025.

El análisis señala que el Congreso no convocó al Ayuntamiento de Ahome como órgano colegiado para participar en la sesión donde se aprobó el juicio de procedencia.

De acuerdo con el proyecto, esa omisión habría impedido que el Ayuntamiento ejerciera su derecho de defensa, al tratarse de una decisión que afectaba directamente su integración.

Si la Corte aprueba la propuesta, Vargas Landeros podría ser restituido en el cargo de Presidente Municipal.

Tras el aplazamiento del caso, la Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, María Teresa Guerra Ochoa, defendió la legalidad del procedimiento.

La legisladora afirmó que el Ayuntamiento de Ahome sí fue notificado del proceso el 29 de abril de 2025 y que existen documentos oficiales con sello del Municipio y firmas de personal del Gobierno local que lo acreditan.

También señaló que existe un acuerdo de Cabildo del 5 de mayo de 2025, firmado por regidores, en el que se tomó protesta a Antonio Menéndez como Alcalde sustituto, lo que, dijo, demuestra que los integrantes del Ayuntamiento tenían conocimiento del procedimiento.

Guerra Ochoa agregó que el aplazamiento en la Corte ocurrió porque algunos documentos enviados por el Congreso estaban integrados en otro expediente relacionado con un recurso de reclamación.

Sostuvo que el Legislativo confía en que la Corte confirmará la legalidad del Acuerdo 80 aprobado el 2 de mayo de 2025.