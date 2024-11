El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, defendió en su Tercer Informe de Labores que la ola de violencia que atraviesa la entidad desde el 9 de septiembre, no ha paralizado a la capital, Culiacán.

Aseguró que, salvo en situaciones puntuales, la ciudadanía no percibe miedo en su quehacer, gracias a la atención que han dado a la crisis de seguridad.

“En efecto, la tenemos, no la negamos, pero no es como para inmovilizarnos, en Sinaloa tenemos un operativo que me ha ayudado mucho aquí, las Fuerzas Armadas y los cuerpos estatales.