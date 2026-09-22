Defiende sector campesino apoyos para recuperar rentabilidad del campo

Ante el incremento de las importaciones de granos, el secretario general de la Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina, Agustín Espinoza Laguna, defendió la permanencia de políticas públicas de respaldo al sector agrícola y llamó a recuperar la rentabilidad del campo mexicano.

Señaló que entre enero y agosto de 2026 México importó 32.9 millones de toneladas de granos, oleaginosas y productos relacionados, mientras que las compras de maíz alcanzaron 17.11 millones de toneladas, principalmente de maíz amarillo.

Espinoza Laguna sostuvo que la discusión no debe centrarse en si los productores deben recibir apoyos gubernamentales, sino en definir qué instrumentos necesita el campo para competir en condiciones similares a las de otros países.

Indicó que Estados Unidos, la Unión Europea y otras potencias agrícolas cuentan con seguros, coberturas, financiamiento y mecanismos de protección al ingreso.

El dirigente campesino aclaró que los productores sinaloenses no buscan depender permanentemente de los apoyos públicos, sino vivir de lo que producen, pero para ello requieren precios que permitan cubrir sus costos y obtener una utilidad razonable.

Entre las herramientas que consideró necesarias están el financiamiento accesible, mejores mecanismos de comercialización, seguro agrícola y coberturas de precios.

Advirtió que si los productores continúan perdiendo dinero durante varios ciclos, disminuirá la superficie sembrada y aumentará la dependencia de las importaciones.

Espinoza Laguna señaló que Sinaloa cuenta con agua en las presas, tierras productivas, infraestructura, tecnología y productores con capacidad para generar alimentos, pero consideró que el principal desafío es recuperar la rentabilidad de la actividad agrícola.

Por ello, planteó que la discusión presupuestal incluya recursos para seguro agrícola, coberturas, financiamiento, investigación, sanidad, infraestructura hidroagrícola, tecnología, comercialización y apoyos al ingreso.

“Hay que discutir las condiciones antes de sembrar, no después de cosechar”, sostuvo.

El secretario general de la COUC agregó que cuando un agricultor deja de producir, el impacto alcanza también a trabajadores agrícolas, transportistas, comercios, proveedores de maquinaria e insumos y comunidades cuya economía depende del campo.

“Nuestra lucha no es para desaparecer los apoyos, es para conservar lo que funciona, corregir lo que no funciona, recuperar los instrumentos que hacen falta y fortalecer el presupuesto destinado al campo mexicano”, afirmó.