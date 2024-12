Defiende SEPyC que ha funcionado estrategia de seguridad en espacios educativos

La Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa defendió que las estrategias de seguridad implementadas en planteles escolares han funcionado, por lo tanto ha aumentado la presencialidad al mes de diciembre en comparación con el resto de las semanas de la crisis de inseguridad del estado.

Esta segunda semana de diciembre la presencialidad en los niveles de educación básica en Culiacán alcanzó el 81 por ciento, la cifra más alta desde que inició la contingencia por violencia en Sinaloa. A pesar de este incremento en la presencialidad todavía hay 97 escuelas cerradas en el municipio de Culiacán por la violencia.

Gloria Himelda Félix Niebla, Secretaria de Educación de Sinaloa, señaló que la situación de inseguridad ha sido atendida desde el sector educativo garantizando espacios seguros para los estudiantes.

“Anunciar las acciones que de manera permanente y continua la Secretaría de Educación ha venido desplegando para que en estos momentos, que hemos atravesado de la contingencia, no haya ninguna interrupción y que ponderemos la protección de las niñas, niños y adolescentes, no solo en el recibir la educación incluyente de calidad y óptima en de manera presencial, sino también garantizar los entornos escolares seguros. Para nosotros ha sido prioridad garantizar la integridad de las niñas y niños que al momento de recibir la educación no solo están en espacios dignos, sino también que estén en entornos escolares seguros”, señaló.

Mencionó que la situación de seguridad ha sido abordada por todas las áreas de la SEPyC e incluso ha intervenido el Secretario General de Gobierno Feliciano Castro Meléndrez.

“Los entornos escolares seguros en los planteles nos han permitido garantizar que el día de hoy tenemos una presencialidad del 81 por ciento, esto representa un avance sustancial y es gracias a ese trabajo que en esos momentos se está proyectando, la subsecretaría de básica, la subsecretaría de planeación de vinculación y propiamente en mi calidad de titular de la secretaría mantenemos una comunicación permanente con toda la comunidad educativa y concretamente con los docentes, maestras, maestros, con los padres y madres de familia que incluso en algunos momentos el Secretario General de Gobierno amablemente nos ha acompañado en la solución de algunos circunstancias muy específicas que se han venido presentando y las cuales hasta este momento están solventadas”, dijo.

De acuerdo con datos de la SEPyC, durante la primer semana de la crisis de seguridad en Sinaloa, que detonó el 9 de septiembre, se registró una asistencia del 20 por ciento a las escuelas, misma que fue a la alza de manera gradual alcanzando 76.6 por ciento del 11 al 15 de noviembre, para después decaer y llegar 34.6 por ciento de presencialidad del 25 al 28 de noviembre.