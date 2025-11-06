Defiende UAS su autonomía tras respaldo del Congreso de Sinaloa a jubilados y estudiantes

“Manifestamos todo nuestro respeto a las instituciones, a la libre manifestación de las ideas y disposición a la apertura del diálogo, entendimiento y absoluta aplicación de un correcto Estado de Derecho, contribuyendo así al crecimiento de la más noble institución educativa de Sinaloa”, resalta la misiva.

En un comunicado institucional compartido este jueves, la administración encabezada por el Rector Jesús Madueña Molina expresó su respeto hacia las instituciones y reiteró su compromiso con el diálogo, la democracia y la estabilidad universitaria.

La Universidad Autónoma de Sinaloa aseguró que mantiene gobernabilidad plena, estabilidad y transparencia, luego de que el Congreso del Estado firmó un acuerdo en respaldo a estudiantes, jubilados y pensionados que se manifestaron en exigencia de respeto a sus derechos laborales y universitarios.

El documento subraya que todas las escuelas preparatorias y facultades desarrollan una labor docente de excelencia, formando a jóvenes con valores cívicos y humanistas, además de mantener una investigación de vanguardia y presencia internacional a través de publicaciones científicas.

También destaca el impulso a la formación cultural, deportiva y artística, así como la colaboración con diversos sectores sociales y económicos.

El pronunciamiento de la UAS se da luego de que la Junta de Coordinación Política, presidida por la Diputada María Teresa Guerra Ochoa, atendiera a manifestantes de la Asociación Estatal de Jubilados y Pensionados de la UAS y a estudiantes de preparatoria, quienes acudieron al recinto legislativo para denunciar irregularidades en los procesos de elección del Consejo Universitario y rechazar la reingeniería financiera impulsada por la institución.

Tras el encuentro, los diputados firmaron un acuerdo de apoyo al respeto pleno de la Ley Orgánica de la UAS, en el que se comprometieron a frenar toda forma de hostigamiento o acoso contra integrantes de la comunidad universitaria y a fortalecer la democratización de la vida interna de la institución.

Sobre el tema de la reingeniería financiera, la UAS precisó que el ajuste financiero derivó de observaciones realizadas por la Secretaría de Educación Pública y Cultura y de auditorías internas.

“En el marco de la transparencia que nos distingue, las auditorías practicadas durante los últimos años, entre ellas la forense recientemente concluida, recomendaron a la Secretaría de Educación Pública la realización de un estudio actuarial. Dicho estudio concluyó que el principal problema de la institución es su sistema de pensiones, al contar con una jubilación dinámica sin sustento financiero”, indicó la institución.

Añadió que la reingeniería fue sometida a consulta interna el 10 de octubre, en la que participaron trabajadores activos y jubilados, la cual fue respaldad ‘por parte de la inmensa mayoría del personal universitario’.

Finalmente, la Universidad llamó a su comunidad y a la sociedad en general a “hacer equipo en favor del presente y futuro de la UAS”.