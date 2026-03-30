Define Culiacán a sus próximos síndicos tras consulta ciudadana

El domingo 29 de marzo concluyó el proceso de consulta para la designación de quienes encabezan las sindicaturas del municipio de Culiacán durante el periodo 2026-2029.

La jornada, que se desprendió de la convocatoria emitida por el Cabildo el pasado 6 de marzo, inició formalmente a las 08:00 horas con la instalación del 100 por ciento de las mesas receptoras.

Al cierre de las urnas, a las 16:00 horas, las autoridades municipales reportaron un saldo blanco, sin incidentes en ninguna de las demarcaciones participantes.

A diferencia del resto del municipio, la sindicatura de Tepuche quedó en un estatus de espera.

Debido a que no se registró ningún aspirante al momento de realizarse la consulta, el Gobierno Municipal informó que esta situación será atendida en los próximos días bajo el marco de las leyes aplicables para garantizar la representación en dicha zona.

Tras el escrutinio de las opiniones ciudadanas, los resultados favorecieron a los siguientes aspirantes en las sindicaturas donde hubo competencia:

Aguaruto: Román Amadeo Sarabia Benítez.

Culiacancito: Rodolfo Echeagaray Hernández.

Imala: Óscar Ernesto Gámiz Ochoa.

San Lorenzo: Patricia Sánchez Pérez.

Sanalona: Eduardo González Aguilar.

Villa Adolfo López Mateos (El Tamarindo): Juana Guadalupe Velázquez Medina.

Las Tapias: Sergio Javier Arredondo Zazueta.

Costa Rica: Ernesto Alonso Landeros Ruiz.

Jesús María: Santos Iván Peña Lerma.

En tanto las sindicaturas donde hubo aspirantes de unidad son:

Baila: Magdalena Zevada Rodríguez.

El Salado: María Dolores Navarro Yáñez.

Emiliano Zapata: Jorge Alberto Mendoza González.

Higueras de Abuya: Ramón Verdugo Beltrán.

Quilá: Yuliana Marisol Ramírez Zamora.

Tacuichamona: Abran Valenzuela Tapia.