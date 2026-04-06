Define Gobierno de Sinaloa monto de apoyo para comercialización de maíz; se ha colocado el 85% de la cosecha

El Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, anunció que en los próximos días se definirá el monto económico específico con el que el Gobierno de Sinaloa participará, por primera vez, para apoyar la comercialización del maíz sinaloense y durante su Conferencia Semanera, aseguró que la comercialización del 85 por ciento de la cosecha ya está asegurada.

Estos recursos serán entregados conforme a los acuerdos establecidos con los productores locales.

“A la fecha ya está colocada el 85 por ciento de la cosecha sinaloense”, informó Rocha Moya.

Este avance se ha logrado mediante la firma de acuerdos con empresas harineras, pecuarias e industriales nixtamaleros y el gobernador del Estado destacó que estos logros son fruto de la coordinación y el respaldo total del Gobierno federal, bajo la administración de la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Hicimos acuerdos con ellos, dijimos que sería por etapas y estamos llegando a la última”, recordó.

El Secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel, ratificó que las cosechas en la entidad comenzarán a generalizarse a partir del próximo 15 de mayo.

“Ya está prácticamente colocada toda la producción sinaloense entre industriales de la harina, productores pecuarios, industria del nixtamal y con bodegas”, ratificó.

Subrayó que el tema del maíz y los apoyos para el sector están siendo atendidos de manera puntual y bajo los plazos establecidos.

“Ya que se definió el precio, pasamos a la etapa de los apoyos a la comercialización, con participación federal y estatal”, indicó.

El compromiso del ejecutivo estatal es garantizar una cobertura total y equitativa que beneficie a los 25 mil 300 productores de maíz en Sinaloa, sin que existan distinciones en la entrega de los apoyos una vez definido el monto final.