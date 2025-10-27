$!Definen dispositivo de seguridad en panteones de Culiacán durante Día de Muertos

La Coordinación Municipal de Protección Civil informó que se encuentra listo el operativo para los días 1 y 2 de noviembre, con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden en los 85 panteones de Culiacán y sus sindicaturas. El titular del área, Jesús Bill Mendoza Ontiveros, señaló que el horario de visita será de 8:00 a 17:00 horas, y que no se permitirá el ingreso de bebidas embriagantes, a fin de mantener un ambiente familiar y seguro.





Señaló que funcionarios municipales, estatales y federales, así como representantes de Cruz Roja, Bomberos y Grupos Voluntarios, sostuvieron una reunión para formalizar la estrategia del Plan Operativo del Día de Muertos en el municipio. Indicó que en las labores participarán corporaciones de los tres niveles de gobierno, así como Cruz Roja, Bomberos y grupos voluntarios, quienes trabajarán de manera coordinada para atender a la población que acuda a recordar a sus difuntos.





