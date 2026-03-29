Definen ganadores en sindicaturas de Culiacán; San Lorenzo sigue en conteo

La jornada de elección de síndicos municipales en Culiacán dejó ya resultados en la mayoría de las sindicaturas, donde se han definido ganadores tras el conteo de votos, aunque en algunos casos, como San Lorenzo, el proceso aún no concluye.

En la sindicatura de Culiacancito, el triunfo fue para el periodista Rodolfo Echeagaray Hernández, quien se impuso en la contienda y será el próximo representante de esta comunidad.

De acuerdo con los resultados disponibles, en otras sindicaturas también ya se perfilan como ganadores: Román Amadeo Sarabia Benítez en Aguaruto; Migdalia Zevada Rodríguez en Baila; Ernesto Alonso Landeros Ruiz en Costa Rica; y María Dolores Navarro Yáñez en El Salado.

Asimismo, Jorge Alberto Mendoza González obtuvo el triunfo en Emiliano Zapata; Ramón Verdugo Beltrán en Higueras de Abuya; Óscar Ernesto Gámiz Ochoa en Imala; Santos Iván Peña Lerma en Jesús María; y Sergio Javier Arredondo Zazueta en Las Tapias.

En Quilá, la ganadora es Yuliana Marisol Ramírez Zamora, mientras que en Sanalona resultó electo Eduardo González Aguilar. Por su parte, en Tacuichamona el triunfo corresponde a Abran Valenzuela Tapia, y en Villa Adolfo López Mateos a Juana Guadalupe Velázquez Medina.

En contraste, la sindicatura de San Lorenzo aún no cuenta con un resultado oficial, pese a que en esta demarcación participaron Patricia Sánchez Pérez, Édgar Montenegro García y Jesús Miguel Duarte Martínez, por lo que se mantiene la expectativa sobre quién será designado como síndico.

Cabe señalar que en Tepuche no se registraron aspirantes, por lo que no se llevó a cabo el proceso de votación en esa comunidad.

Las autoridades municipales continúan con la integración de resultados y se espera que en las próximas horas se emita el informe oficial completo, con la validación de quienes asumirán el cargo en las distintas sindicaturas del municipio.