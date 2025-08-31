$!Definen operativo de seguridad por regreso a clases en Culiacán

CULIACÁN._ Autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno acordaron reforzar la vigilancia en Culiacán con motivo del regreso a clases este lunes 1 de septiembre.

En una reunión de coordinación participaron mandos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Guardia Nacional, Defensa, Policía Estatal y Protección Civil.

Los cuerpos de seguridad definieron operativos conjuntos en planteles educativos y zonas escolares, además de recorridos en vialidades consideradas estratégicas.