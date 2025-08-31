Culiacán
Prevención

Definen operativo de seguridad por regreso a clases en Culiacán

Corporaciones locales, estatales y federales coordinarán vigilancia en escuelas, zonas escolares y vialidades a partir de este lunes
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
31/08/2025 15:18
31/08/2025 15:18

CULIACÁN._ Autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno acordaron reforzar la vigilancia en Culiacán con motivo del regreso a clases este lunes 1 de septiembre.

En una reunión de coordinación participaron mandos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Guardia Nacional, Defensa, Policía Estatal y Protección Civil.

Los cuerpos de seguridad definieron operativos conjuntos en planteles educativos y zonas escolares, además de recorridos en vialidades consideradas estratégicas.

Entre las acciones destaca la presencia de agentes de tránsito en los cruceros de mayor carga vehicular, con el fin de agilizar la circulación durante las horas de entrada y salida.

El encuentro estuvo encabezado por el General Humberto Zerón Martínez, subsecretario de Seguridad Pública Estatal; y el coronel Alejandro Bravo Martínez, Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán.

Las autoridades señalaron que las medidas buscan garantizar condiciones seguras para estudiantes, docentes y padres de familia durante el inicio del ciclo escolar.

