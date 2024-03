La deforestación de manglares en costas de Sinaloa ha desplazado a los cocodrilos a cuerpos de agua como el Río Tamazula en Parque Las Riberas, en Culiacán, expresó el biólogo y presidente de la asociación civil Guaiacum, José Dehesa Mitre.

“Se ha presentado en distintas épocas, se ha visto, se ha presenciado en el Río Humaya, en el Río Tamazula, en el Río Culiacán y más que nada en los distritos de riego también en las zonas costeras, que se vea ahora con más frecuencia, se puede atribuir a dos cosas: una es la ausencia de manglar en las costas que últimamente se ha estado deforestando y el manglar es donde ellos encuentran más alimento, encuentran más alimento para desarrollarse para reproducirse, es un refugio natural para ellos, es su hábitat y la falta de este ecosistema, del manglar, los ha empujado ligeramente adentrarse a un poco tierra adentro”.

El especialista explicó que los cocodrilos suelen habitar las costas de la zona centro y sur de Sinaloa, como la localidad de Tetuán o Isla Cortés, en el municipio de Navolato; no obstante, es normal verlos en los ríos al ser una especie natural de la región.

Al respecto, el Coordinador Municipal de Protección Civil Culiacán, Jesús Bill Mendoza Ontiveros, comentó que la mayor parte de los avistamientos de cocodrilos que se han registrado en la mancha urbana de Culiacán han sido detrás del edificio de la Unidad de Gobierno en el sector Tres Ríos y un módulo de la Japac.

Señaló que hasta el momento desconocen el número de cocodrilos que habitan en el Parque Las Riberas, aunque fue en los pasados 18, 19 y 20 de marzo cuando elementos de Protección Civil y autoridades ambientales hicieron monitoreos en el cuerpo de agua y próximamente se dará a conocer el informe.

“Necesitamos hacer un protocolo y ya lo ha señalado la misma autoridad, en este caso, Semarnat, de ver cómo se pueden marcar incluso estos cocodrilos, es un procedimiento muy especial, incluso hasta ponerle un GPS, pero ya se verá en su momento, primero es identificar cuántos hay, cuántas especies hay, después checar si se pueden marcar o no se pueden marcar y en su momento, valorar, ya los expertos en biodiversidad, en zoología si es necesario reubicarlos o si es necesario establecer unos protocolos más o medidas de seguridad en determinadas áreas donde se identifique más presencia”.

Entre las recomendaciones, pidió a la población a estar alejados por lo menos 5 metros del cuerpo de agua, cuidar a mascotas y niños, no arrojar objetos a la especie, no asustarlos y en especial evitar interactuar, ofreciéndoles comida.

“Los especialistas lo que nos han dicho es no tratar de interactuar con ellos, no llevarles alimento, no espantarlos, no tratar de llamar su atención, porque si los alimentan es obvio que van a estar reiterativamente en las orillas y eso sí causa un riesgo mayor, entonces, ellos andan buscando alimento pero en su hábitat”.