El Gobierno de Sinaloa dejó de pagar la producción de las conferencias La Semanera, luego de que estas dejaron de realizarse en mayo de 2026, aunque mantiene vigente el contrato con la empresa encargada de producirlas.
El acuerdo firmado en junio de 2025 con Pedro Villarreal Uribe, propietario de VPRO Visual Creative, contempla la producción de hasta 65 emisiones, por un monto total de 6 millones 995 mil 325.48 pesos.
Sin embargo, de acuerdo con los comprobantes de facturación y transferencias entregados a Noroeste por la Secretaría de Administración y Finanzas mediante una solicitud de acceso a la información, el Gobierno estatal pagó 34 conferencias ordinarias, correspondientes a un total de 3 millones 659 mil 93.33 pesos, IVA incluido.
A esa cantidad se suma un contrato complementario por la transmisión de las Fiestas Patrias del 15 de septiembre de 2025, por 302 mil 6 pesos, año en el que el festejo público fue suspendido por segundo año consecutivo derivado de la crisis de seguridad que inició en septiembre de 2024.
En conjunto, los pagos documentados ascienden a 3 millones 961 mil 99.33 pesos.
La documentación permite establecer que los pagos se realizaron por servicios facturados y emisiones efectuadas, no por adelantado.
Esto coincide con lo que declaró la ex Gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, el 3 de agosto, cuando sostuvo que el Gobierno únicamente paga por cada transmisión realizada.
No obstante, la suspensión de las conferencias dejó sin ejecutar 31 emisiones contempladas en el contrato, mientras que la administración estatal no ha informado si pretende reanudar el ejercicio, modificar el acuerdo o concluirlo anticipadamente.
La última conferencia encabezada por Rubén Rocha Moya se realizó el 27 de abril de 2026. Después de que solicitó licencia al cargo, el 1 de mayo, las transmisiones dejaron de realizarse y Yeraldine Bonilla Valverde no retomó el formato.
A noviembre de 2026 Bonilla Valverde ya no es Gobernadora interina, pues fue nombrada Graciela Domínguez Nava, quien tampoco ha anunciado su decisión en torno al espacio que fue anunciado como conferencia gubernamental a favor de la transparencia.
El contrato vigente establece un costo de 92 mil 776.20 pesos antes de IVA por cada transmisión. Con impuestos, cada conferencia representa un pago de 107 mil 620.39 pesos.