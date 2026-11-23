El Gobierno de Sinaloa dejó de pagar la producción de las conferencias La Semanera, luego de que estas dejaron de realizarse en mayo de 2026, aunque mantiene vigente el contrato con la empresa encargada de producirlas.

El acuerdo firmado en junio de 2025 con Pedro Villarreal Uribe, propietario de VPRO Visual Creative, contempla la producción de hasta 65 emisiones, por un monto total de 6 millones 995 mil 325.48 pesos.

Sin embargo, de acuerdo con los comprobantes de facturación y transferencias entregados a Noroeste por la Secretaría de Administración y Finanzas mediante una solicitud de acceso a la información, el Gobierno estatal pagó 34 conferencias ordinarias, correspondientes a un total de 3 millones 659 mil 93.33 pesos, IVA incluido.

A esa cantidad se suma un contrato complementario por la transmisión de las Fiestas Patrias del 15 de septiembre de 2025, por 302 mil 6 pesos, año en el que el festejo público fue suspendido por segundo año consecutivo derivado de la crisis de seguridad que inició en septiembre de 2024.