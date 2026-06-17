$!Deja Imelda Castro el Senado para buscar candidatura de Morena a la Gubernatura de Sinaloa

La Senadora Imelda Castro Castro solicitó licencia por tiempo indefinido al Senado de la República a partir del próximo 22 de junio, con el propósito de participar en el proceso interno de Morena para definir la Coordinación Estatal para la Defensa de la Cuarta Transformación en Sinaloa, figura que perfila a quien buscará la Gubernatura del Estado en 2027.

“El destino me convoca en Sinaloa, donde están mis raíces, mi compromiso y las causas que me han inspirado desde el inicio de mi vida pública”, expresó.

La solicitud fue presentada ante la Presidenta de la Mesa Directiva del Senado y de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Laura Itzel Castillo Juárez, y deberá ser aprobada por el Pleno de la Comisión Permanente.

“Si las y los sinaloenses vuelven a brindarme su confianza, asumiré esa responsabilidad con la misma entrega de siempre”, señaló.

Imelda Castro agradeció al pueblo de Sinaloa la oportunidad de representarlo en la Cámara Alta y sostuvo que siempre actuó con un sentido de servicio y compromiso con el estado.