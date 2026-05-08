Deja incendio en plaza comercial en Los Mochis 6 personas sin vida y 51 lesionados: Gobernadora de Sinaloa

El incendio registrado en la Plaza Las Palmas en Los Mochis dejó como saldo a seis personas sin vida y 51 lesionados, informó la Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde a más de 24 horas del incidente.

La Mandataria señaló que la información fue corroborada por la Fiscalía General del Estado, luego de que durante la noche del jueves fuera localizado sin vida un adulto mayor de aproximadamente 70 años, quien se convirtió en la sexta víctima mortal.

“Confirmado por la fiscalía, seis personas perdieron la vida lamentablemente el día de ayer”, señaló.

“Mientras me encontraba anoche en el lugar donde ocurrieron estos hechos, nos dieron esa mala noticia que encontraron a un adulto mayor, creo que 70 años tenía, que fue el último que encontraron sin vida. En total hubieron cinco 51 personas lesionadas”, precisó.

Bonilla Valverde detalló que 20 personas recibieron atención médica en el lugar del incendio y el resto fue trasladado a hospitales del municipio de Ahome, entre ellos el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Hospital General y una clínica privada.

Precisó que no hay menores de edad con lesiones graves. Dos niños presentaron intoxicación por humo, fueron atendidos de inmediato y dados de alta poco tiempo después.

“Hubo dos menores de edad que solamente estaban intoxicados, fueron atendidos de manera inmediata; los niños fueron dados de alta, no duraron mucho tiempo en el hospital”.

Bonilla Valverde indicó que el Gobierno del Estado brinda acompañamiento a las familias a través de la Secretaría de Salud y de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, incluyendo apoyo para cubrir gastos funerarios.

“Incluso en ese momento se me acercaron los familiares que desgraciadamente habían perdido la vida dos de dos familiares de esa persona, en el cual en ese mismo momento hicimos contacto con la Comisión de Víctimas que me acompañaba en ese momento para cubrir los gastos funerarios de esa familia”.

Asimismo, indicó que la Fiscalía realiza los peritajes correspondientes para determinar las causas del incendio.

Según relató, durante su visita al Municipio la noche del incidente este jueves, una de las personas lesionadas le comentó que lo último que recuerda es haber escuchado una explosión antes de perder el conocimiento.

Expresó su solidaridad con las familias afectadas e hizo un llamado a la población sinaloense a mantenerse unida frente a este hecho.

“Nos solidarizamos con todas las familias que están sufriendo y están pasando por este momento tan difícil en el municipio de Ahome e invitar a las sinaloenses a los sinaloenses a estar unidos en estos momentos tan difíciles por los que están pasando esas familias”.