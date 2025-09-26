$!Deja lluvia en Culiacán un menor fallecido, 43 vehículos arrastrados y 38 viviendas dañadas, reporta Alcalde

Las lluvias, precisó, dejaron 54 milímetros de agua en la ciudad en un lapso de una hora.

Además, indicó que durante la contingencia 12 personas fueron rescatadas por los cuerpos de auxilio y también evacuaron un kínder en una zona afectada.

La fuerte lluvia registrada al mediodía este viernes en Culiacán dejó como saldo preliminar un menor sin vida, 43 vehículos arrastrados por las corrientes y 38 viviendas dañadas en diversos puntos de la ciudad, reportó el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil.

“Durante esta fuerte lluvia que fueron poco más de 54 milímetros durante un periodo de una hora, que es mucha agua para una hora, se le dio la atención a 12 personas que tuvieron que ser rescatadas; hubo 43 vehículos varados y que se los arrastró la corriente y traemos ahí el saldo ahorita de 38 viviendas con algunos daños en diferentes puntos de la ciudad por diferentes motivos”, dijo.

Gámez Mendívil señaló que, de manera preventiva, cerraron el paso en la presa derivadora, el parque acuático y en cruces considerados de alto riesgo.

Hizo un llamado a la población a mantener la calma durante lluvias de esta magnitud para evitar situaciones de riesgo.

“Primero pues lamentar la pérdida de la vida de este menor de edad y nuevamente invitar a las personas que durante una lluvia a estas magnitudes, pues conservemos la calma, a veces es mejor esperar unos minutos y evitar cualquier tipo de situación de peligro”, reiteró.