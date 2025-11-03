Deja Malova 2 mil 300 millones y Quirino 235 millones sin pagar a fondos de retiro: Rocha

Del 2012 al 2016, en el gobierno de Mario López Valdez, y durante los últimos 10 meses del de Quirino Ordaz Coppel no se pagaron las aportaciones de trabajadores al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Sistema de Ahorro y Prestaciones para la Burocracia Estatal, informó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

La deuda asciende a 2 mil 641 millones de pesos y corresponde a deducciones de nómina que el Gobierno de Sinaloa práctica como retenciones solidarias para construir una bolsa económica para la jubilación de los trabajadores y aportaciones de vivienda.

LAS CIFRAS

Joaquin Landeros Guicho, titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, expuso de manera detallada un adeudo de 2 mil 560 millones de pesos del total de los 2 mil 641.

De manera desglosada, durante la administración de Mario López Valdez no se pagaron aportaciones por 2 mil 351.3 millones de pesos: mil 285 millones de IPES, 72 millones de Issstesin y 994.3 del Sistema de Ahorro y Prestaciones para la Burocracia Estatal.

En la administración de Ordaz Coppel lo pendiente representa 235.7 millones: 59 millones de IPES, 173 millones en Issstesin y 3.7 millones en el Sistema de Ahorro.

Del total presentado restarían 81 millones de pesos que no fueron contemplados en el desglose de Landeros Guicho, pero que el Gobierno de Sinaloa señala que son parte de las deudas.

ROCHA ACUSA IRRESPONSABILIDAD

De acuerdo con información compartida por el Gobernador, el Gobierno del ex mandatario estatal Mario López Valdez y el del ex Gobernador Quirino Ordaz Coppel, se gastó el dinero aportado por trabajadores para sus jubilaciones.

“Se dejó, discúlpenme ustedes pero lo que le toque a cada quién, que se dejó de pagar por irresponsabilidad de los gobiernos que no cumplieron con su obligación”, condenó.

El Gobernador señaló que su administración se enteró la semana pasada pues están realizando una auditoría interna para revisar la posición de las finanzas estatales. Cabe destacar que Rocha Moya asumió el cargo en 2021, por lo que había estado al frente de la administración sin ser enterado de estos adeudos.

“Ahora me apareció pues una nueva deuda, pero deuda acabalada, completa: el Gobernador Malova no pagó ni un cinco del IPES y del Issstesin. A ver, si los trabajadores cotizan una jubilación ese dinero no es tuyo, de gobierno, tú tienes que recogerlo y tu trabajo es enterarlo al fondo”, dijo el Gobernador.

Joaquín Landeros Guicho, titular de Administración y Finanzas, dió cuenta que la falta de pagos abarcaron del 2012 al 2016, durante la administración de Malova, y una parte del 2021 declarando que corresponde a los primeros meses de ese año el adeudo, situación señalada por Rocha Moya.

“O sea que el Gobierno anterior también dejó ese pedazo, una parte del 2021”, expuso el Gobernador, refiriéndose al del mandatario estatal Quirino Ordaz Coppel.

Rocha Moya garantizó que el tema se va a atender, buscando que los trabajadores estatales no arrastren pendientes al momento de su jubilación.

De acuerdo con Joaquín Alberto Landeros Guicho, Secretario de Administración y Finanzas, los años en qué se incurrió en la omisión de enterar las retenciones realizadas a los trabajadores para su respectivo retiro fueron de 2012 a 2016 y algunos meses de 2021 que corresponden a la administración de Ordaz Coppel.

EL ANTECEDENTE EN ISSSTESIN

En el 2017, la Auditoría Superior del Estado realizó una investigación, que comprendió del 2011 al 2016, que determinó que los recursos para el Fondo para Vivienda administrado por el Issstesin fueron desviados para el pago de nómina de jubilados y pensionados.

Las irregularidades detectadas en el Fondo de Vivienda concluyeron en el fallo a favor de alrededor de 100 trabajadores de educación que habían emprendido acciones legales en contra del Instituto.