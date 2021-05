Sin embargo, entre los bienes declarados hay una propiedad que no aparece en ambas plataformas: la vivienda donde habitan los Zamora Ibarra en el Fraccionamiento Alcázar del Country, de Los Mochis, donde el valor comercial de las casas puede ir de los 3 a los 6 millones de pesos.

De acuerdo con el candidato de Va por Sinaloa para la Gubernatura, la casa que habita con su familia está registrada a nombre de Wendy Ibarra Lugo, su esposa, sin embargo, en el Registro Público de la Propiedad de Ahome, este bien no aparece en el sistema.

Hijo de Mario Zamora Malcampo, el primer priista en perder una campaña por la Alcaldía de Ahome, en 1995, se graduó a los 24 años de la licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y, a los 27 años, obtuvo su título de maestría en Desarrollo Económico Regional por el London School of Economics and Political Science.

Zag de Los Mochis: empresa de los hermanos Zamora Gastélum

Mario y su hermana Ana Rafaela son socios propietarios de la empresa ZAG de Los Mochis, cuyo objeto social es la compraventa de toda clase de artículos relacionados con ferretería, madera, materiales para construcción, fierro, acero, lámina y artículos similares o conexos a estos giros comerciales; así como tomar en arrendamiento toda clase de bienes muebles e inmuebles.

Esta empresa fue creada desde 1972, pero en 2019, su tío Francisco Gastélum Muñoz donó sus acciones a su hermana Ana María Gastélum Muñoz de Zamora, madre de Mario Zamora, quien a su vez las cedió a sus hijos Mario y Ana Rafaela.

Aunque en el acta constitutiva de la empresa, el candidato de la alianza Va por Sinaloa aparece con la mitad de las acciones, en su declaración dice contar solo con el 25 por ciento.

En entrevista, Zamora Gastélum asegura que todavía no tiene ingresos por esta empresa, ya que, a pesar de que es accionista, los beneficios aún son para sus padres.

“Fíjate que ZAG de Los Mochis es una empresa inmobiliaria que tiene varios locales de renta a su nombre, a mí me toca ser accionista porque mis papás me pusieron ahí, pero los ingresos de esa empresa son de mis papás, es para la manutención de ellos, no nos toca todavía, igual cuando mis papás dejen de existir, pues entonces mi hermana y yo podemos usufructuar ese beneficio”, dijo.