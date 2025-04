$!Deja Paola Gárate la presidencia del PRI Sinaloa; asume César Gerardo Lugo

“Estos dos años que no sé qué palabra pudiera describir, pero yo creo que fueron intensos, que yo sentí como si fueran 12, y a lo mejor algunos sintieron que fueron más. Son los retos, son los desafíos, son los momentos que requiere nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país.

“Estamos contentos, con la frente en alto, el deber cumplido, emocionada de tener nuevas oportunidades, en esa gran confianza de un hombre que yo admiro, respeto, aprecio, reconozco y le voy a estar siempre agradecida a un gran líder que, hagan lo que hagan no lo van a doblar, no lo van a comprar, no lo van a sobajar, al contrario, se crece ante la adversidad, como nuestro presidente y Senador de la República”, dijo Paola Gárate.

Su lugar será tomado por César Emiliano Gerardo Lugo, quien hasta ahora se desempeñaba como presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Ahome. En ese municipio, el partido será representado por Domingo Vázquez Márquez, “Mingo”.