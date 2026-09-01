Deja regreso a clases ventas por debajo de lo esperado en Culiacán: UCC

El regreso a clases dejó ventas por debajo de lo esperado en Culiacán, informó Óscar Sánchez Beltrán, presidente de la Unión de Comerciantes de Culiacán.

De acuerdo al reporte preliminar de este lunes 31 de octubre, el comercio formal reportó incrementos de apenas 40 a 50 por ciento en la temporada.

“La proyección que traíamos era entre el 80 y 90 por ciento de incrementos en ventas en los días previos al regreso a clases, pero esto no se dio”, señaló.

Sánchez Beltrán indicó que esta baja se suma a un nuevo problema de endeudamiento entre los comerciantes, principalmente con prestamistas particulares.

Explicó que en algunos casos las ventas alcanzarán para cubrir la inversión, pero en otros no, lo que generará acumulación de inventario.

Dijo que se había pronosticado un resultado más positivo al observarse una mayor reactivación social, sin embargo, esto no se reflejó en el consumo.

“Los clientes comentaron que estaban cuidando el gasto y que su propósito era reciclar muchos artículos de la temporada pasada”, apuntó.

Añadió que aún queda una quincena para tratar de sacar los inventarios, “pero en ninguna de las circunstancias se podrá hablar de una buena temporada de regreso a clases”.