Deja Yeraldine Bonilla Secretaría General de Gobierno en la administración estatal

Este miércoles trascendió y posteriormente se confirmó la salida de Yeraldine Bonilla Valverde de la Secretaría General de Gobierno de Sinaloa, cargo que ocupaba por segunda ocasión y al que regresó después de desempeñarse como Gobernadora interina del Estado.

De acuerdo con información confirmada a Noroeste, Bonilla Valverde deja la titularidad de esta dependencia, aunque hasta el momento el Gobierno del Estado no ha dado a conocer quién podría asumir la responsabilidad de la Secretaría General de Gobierno.

Yeraldine Bonilla Valverde asumió por primera vez este cargo el 24 de octubre de 2025, cuando el entonces Gobernador Rubén Rocha Moya le tomó protesta en sustitución de Feliciano Castro Meléndrez. Con este nombramiento se convirtió en la primera mujer en ocupar la titularidad de esta dependencia en Sinaloa.

Posteriormente, el 2 de mayo de 2026, fue designada Gobernadora interina, luego de que el Congreso del Estado aprobara la licencia temporal solicitada por Rocha Moya.

Sin embargo, tras el breve regreso del mandatario estatal y posteriormente la llegada de Graciela Domínguez Nava al frente del Poder Ejecutivo, Bonilla Valverde volvió a ocupar la Secretaría General de Gobierno.

Yeraldine Bonilla también mantiene una licencia en el Congreso del Estado, donde cuenta con una Diputación local por el Partido Verde Ecologista de México.

Hasta el momento, no ha informado sobre su posible reincorporación a las actividades legislativas.

Por ahora, permanece pendiente conocer quién quedará al frente de la Secretaría General de Gobierno y si la administración estatal dará a conocer los motivos de este movimiento dentro de su gabinete.